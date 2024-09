Çocukların Güvenli Geleceği İçin Çalışıyoruz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çocuklarımızın huzurla ve güvenle yaşadığı, nefes alabildiği ve onları hayata hazırlayacak her koşulda sevgimizi ve ilgimizi eksik etmeyecek bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Kaya, Aksaray Belediyesince yapılan Çocuk Eğlence Merkezi'nin açılış programına katıldı.

Aksaray'ın gerçek anlamda sosyal belediyeciliği yaşadığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Kadınlar, gençler, çocuklar ve engelliler için birçok proje üretilmiş, işte tam anlamıyla Ak Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışı budur. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki hepimizin ortak sorunu çocukların ekranlara hapsedilmesi. Bu konuda birazcık biz annelerin de sorumluluğu var. Çocuklarımızı özellikle 0-3 yaş arası kesinlikle ekranla buluşturmamalıyız. 3 yaştan sonra da sınırlı ekran süreleriyle onların zihinlerinin dinç kalmasını sağlamak zorundayız. Çocuklarımızı daha çok sosyalleşebileceği ortamlarda akranlarıyla bir araya getirmek zorundayız. Akranlarıyla sosyalleşemeyen çocuklar maalesef ekran yoluyla sosyalleşme yoluna gidiyor. Biz çocuklarımızın hem ruh hem de beden sağlığını düşünmek zorundayız. Bunları hem bir anne hem de halk sağlıkçı bir doktor olarak anlatıyorum."

"Sağlıklı çocuklar ve aileler güçlü toplum demek"

Kaya, çocukların enerjisinin doğru yere akacağı mekanlarda zamanlarını verimli bir şekilde geçirmesinin önemine işaret etti.

Çocukların özellikle sportif faaliyetlere katılımına destek verilmesini isteyen Kaya, "Bunlar için belediyelerimiz, gençlik ve spor müdürlüğümüz ve okullarımız nice imkanlar sunuyor. Bizim de görevimiz bu spor organizasyonlarına yavrularımızın katılımını sağlayabilmek. Çocuklarımız buralarda ilişki kurmayı, sıra beklemeyi ve engelli arkadaşlarına öncelik vermeyi öğrenecekler. Biz inanıyoruz ki sağlıklı çocuklar ve aileler güçlü toplum demek. Güçlü toplum da güçlü bir Türkiye demek." diye konuştu.

Ak Parti'nin sosyal belediyecilikteki hedefinin, toplumdaki her bireyin hayatını aktif şekilde sürdürebilmesini sağlamak olduğunun altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"İçimizde maalesef vicdansız, merhametsiz ve bölücü anlayışa sahip bir zihniyet var. Küçücük ve katledilmiş bir çocuk üzerinden ülkede bir kamplaşma ve kutuplaşma iklimi yaratmak isteyen yalan ve yanlış iftiralarla bir çocuğun kurban edildiği cinayeti saptırmak isteyenler var. Küçücük bir kız çocuğunun canının hiçe sayılması akıl alır gibi değil. Bizim için bir çocuğun hayatı her şeyden daha değerli. Bu cinayeti işleyen herkes hukuk önünde en ağır cezayı alana kadar asla peşini bırakmayacağız. Suçluların en ağır cezayı almasının takipçisi olacağız. Bizim derdimiz, çocuklarımızın huzurla ve güvenle yaşadığı, nefes alabildiği ve onları hayata hazırlayacak her koşulda sevgimizi ve ilgimizi eksik etmeyecek bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. Ailelerimizi ve toplumu ifsat etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunun için annelerin her zamankinden daha bilinçli olması gerekiyor. Hem yerel yönetimler hem de merkezi hükümet ve bakanlıklar, toplumu tehdit eden özellikle türlü türlü sapkınlıklarla mücadele konusunda eğitimlerin ve farkındalıkların artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her türlü tehdit maalesef telefonların ucunda. Bu tehditleri farkında olalım. Çocuklarımızı korumak ve onları daha güçlü bireyler haline getirmek anneler olarak bizim sorumluluğumuzdur."

Yapılan duanın ardından Kaya ve beraberindeki Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile diğer protokol üyeleri kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.