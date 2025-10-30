Haberler

Cizre Barajı'nın Sulama Altyapısı Eleştirildi

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir, Cizre Barajı'nın sadece enerji üretimi için inşa edilmesinin bölgede sıkıntılara yol açacağını belirtti. Barajın sulama altyapısının da tamamlanması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Cizre Barajı'nın enerji üretimi ile sınırlı kalmaması ve barajın tamamlanmasıyla sulama altyapısının da devreye alınması gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bölgede suların çekilmesiyle kuyulardan elektrikle su temin etmenin maliyeti artırdığına dikkati çekti.

Cizre Barajı Projesi'nde sulama kısmının iptal edildiğini belirten Demir, projenin bu haliyle yapılmasının bölge açısından "sıkıntı" oluşturduğunu ve beklentileri karşılamadığını savundu.

Kuraklık ve mali yükümlülüklerin yükseldiğine işaret eden Demir, "Bu tablo, Cizre Barajı'nın enerji üretimi ile sınırlı kalmaması, barajın tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak sulama altyapısının da devreye alınması gerektiğini açıkça göstermektedir." dedi.

Aksi takdirde projenin amacına ulaşamayacağını ve bölge halkının hayal kırıklığına uğrayacağını ileri süren Demir, "Cizre Barajı yalnızca bir enerji projesi değil, aynı zamanda bir tarım, istihdam ve kalkınma projesi olarak görülmelidir. Bu hedef doğrultusunda barajdan ovaya su aktarımına ilişkin bütün altyapı sistemleri bir daha projeye alınarak hızla tamamlanmalı. Bölge çiftçisinin alın teri ve üretimi sürdürülebilir, adil bir kalkınmanın temeli haline getirilmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
