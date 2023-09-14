Çin ve Singapur Ortak Askeri Tatbikatı Başarıyla Tamamladı

Çin ve Singapur, Jurong Kampı'nda düzenlenen kara kuvvetleri tatbikatında kentsel terörle mücadele operasyonları gerçekleştirdi. Tatbikatta keşif, kuşatma, kontrol altına alma, ateş açma, rehine kurtarma ve tahliye talimleri yapıldı. İki ordunun kıdemli subayları, tatbikatın başarılı geçtiğini ve gelecekte daha fazla etkileşim kurmayı planladıklarını belirtti.

Ortak askeri tatbikattan çeşitli görüntüler

Çin ve Singapur, iki taraflı tatbikatların beşincisini Jurong Kampı'nda başarılı şekilde tamamladı.

Çin ve Singapur kara kuvvetlerinin seçkin birimleri, Salı günü düzenlenen kapsamlı kentsel terörle mücadele tatbikatı sırasında keşif, kuşatma ve kontrol altına alma, düşman hattına girme, ateş açma, rehine kurtarma ve karma görev gücü gruplarında hızlı tahliye talimleri gerçekleştirdi.

İki ordunun kıdemli subayları, tatbikatın başarılı şekilde tamamlanmasını tebrik ederek gelecekte daha fazla etkileşim kurulmasını beklediklerini kaydetti.

Kentsel terörle mücadele operasyonlarına odaklanan iki ordu mensupları, tatbikat sırasında keskin nişancılık, göğüs göğüse muharebe ve halatla inme gibi başka eğitimler de gerçekleştirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Singapur'dan bildiriyor. (XHTV)