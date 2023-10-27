Çin ve Moğolistan, egemenlik ve bağımsızlık konusunda birlikte çalışmaya hazır

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Moğolistan'ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunmasında birbirlerini desteklemek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Li, her iki tarafı da kendi çıkarları ve endişeleriyle ilgili konularda anlamaya ve desteklemeye çağırdı.

Çin Başbakanı Li, Çin ve Moğolistan'ın, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunmasında birbirlerini desteklemeleri için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

BİŞKEK, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Moğolistan'ın, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunmasında birbirlerini desteklemek üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, her iki tarafı da kendi temel çıkarları ve başlıca endişeleriyle ilgili konularda birbirlerini tam olarak anlamaya ve sıkı şekilde desteklemeye çağırdı.

Başbakan söz konusu açıklamayı Perşembe günü, Shanghai İşbirliği Örgütü Hükümet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı çerçevesinde Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile görüşmesi sırasında yaptı.

Çin ve Moğolistan'ın dağlar ve nehirlerle birbirine komşu olduğuna değinen Li, dostluk ve işbirliğinin her zaman ikili ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Moğolistan Devlet Başkanı Ukhnaa Khurelsukh'un kısa süre önce Beijing'de verimli bir toplantı yaptığını hatırlatan Li, iki liderin ortak geleceğe sahip Çin-Moğolistan topluluğunun inşasını teşvik etme ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimi için stratejik rehberlik sağlayan Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirme konusunda bir dizi önemli mutabakata vardıklarını belirtti.

İki ülkenin liderleri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmek için Moğolistan ile çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Li, Çin'in her zaman güvenilir ve itimat edilebilir iyi bir komşu ve kardeş ülke olduğunu vurguladı.

Li, her iki tarafı da gelecek yıl kutlanacak olan iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. ve kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıldönümlerini, iki ülke halkına daha fazla yarar sağlamak üzere fırsat olarak değerlendirmeye çağırdı. Li böylece, iki ülke arasındaki dostluk geleneğinin ilerletileceğini, siyasi karşılıklı güvenin tesis edileceğini, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğinin güçleneceğini ve iki ülkenin kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerinin daha fazla ivme kazanacağını belirtti.

Başbakan, iki ülkenin karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmeye devam etmesi, mevcut kazanımları güçlendirmesi ve büyümeye ilişkin gelecek planları yapması gerektiğini ifade etti.

Li, kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Moğolistan ile ortak çıkar alanlarını daha da genişletmek için limanlar arası, ekonomi ve ticaret ile yeşil kalkınma gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Başbakan, ortak çıkarları daha iyi korumak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek amacıyla Shanghai İşbirliği Örgütü ve diğer çok taraflı platformlar kapsamında Moğolistan ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Oyun-Erdene ise son yıllarda Moğolistan ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, üst düzey yakın temaslar ve karşılıklı anlayışın artmasıyla sürekli derinleştiğini belirterek ekonomik ve ticari işbirliğinin hızla geliştiğini söyledi.

Moğolistan'ın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'in içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı çıktığını belirten başbakan, siyasi karşılıklı güven ve desteği sürekli olarak artırmak ve iki ülke tarafından ortaya konan kalkınma stratejileri ve inisiyatifleri uyumlu hale getirmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Oyun-Erdene, Moğolistan-Çin ilişkilerini daha yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla sınır limanlarının kapasitelerinin gelişmesini ve bağlanabilirliği güçlendirmek, Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek, ticaret, demiryolu, yeşil kalkınma, turizm ve kültür gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve çok taraflı işbirliğini artırmak için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.