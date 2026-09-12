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Çin: "Orta Doğu ve Körfez’de barışın sağlanmasında BRICS ile birlikte üzerimize düşen rolü oynamaya hazırız"

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Yeni Delhi’de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Çin, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ve huzurun sağlanmasında BRICS üyeleriyle birlikte üzerine düşen rolü oynamaya hazırdır" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Çin, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ve huzurun sağlanmasında BRICS üyeleriyle birlikte üzerine düşen rolü oynamaya hazırdır" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'ne katıldı. Devlet Başkanı Xi yaptığı konuşmada, dünyanın şu anda "eşi, benzeri görülmemiş" derin bir dönüşümden geçtiğini, Küresel Güney'in önemli ölçüde büyüdüğünü ve çok kutupluluğun durdurulamaz hale geldiğini ifade etti. Xi, Aynı zamanda tek taraflılık ve güç politikaları yükselişte, çok taraflılık ve uluslararası düzen saldırı altında ve barış, kalkınma, güvenlik ve yönetişimdeki açıklar giderek büyüyor. BRICS ülkeleri tarihin doğru tarafında yer almalı, çağın öncüleri olarak hareket etmeli, uluslararası düzeni daha adil ve eşitlikçi bir yöne doğru yönlendirmeli ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için birlikte çalışmalıdır" dedi.

Yapay Zeka Tabanlı Yeni Sanayileşme Girişimi önerisi

Xi, "Öncelikle, yenilikçi gelişmeyi teşvik etmede öncü olmalıyız. Girişimi sağlam bir şekilde ele almalı, yapay zeka alanında iş birliğini güçlendirmeli, açık kaynak ve ortak paylaşımı teşvik etmeli ve pragmatik iş birliğini yeni zirvelere taşımalıyız. BRICS ülkelerinin Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne aktif katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Çin, BRICS-Yapay Zeka Tabanlı Yeni Sanayileşme Girişimi'ni önerdi ve daha fazla Ar-Ge ve uygulama başarısı oluşturmak, endüstriyel ve tedarik zincirlerinde iş birliğini derinleştirmek için tüm taraflarla çalışmaya istekli" şeklinde konuştu.

Orta Doğu ve Körfez'de barış için harekete geçme çağrısı

Xi ayrıca, "İkinci olarak, barış ve istikrarın korunmasında öncü olmalıyız. Ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik anlayışını savunarak Soğuk Savaş zihniyetine ve blok çatışmasına karşı çıkıyor, diğer ülkelerin egemenliğine ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkıyor, sıcak nokta sorunlarının çözümüne yapıcı bir şekilde katılıyor ve sorunların hem belirtilerine hem de kök nedenlerine yönelik çözümler arayışında BRICS'e özgü katkılar sunuyoruz. Çin, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ve huzurun sağlanmasında BRICS üyeleriyle birlikte üzerine düşen rolü oynamaya hazırdır" dedi. Xi, "Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki durum gelişmeye devam ederken, oradaki savaş bölge genelindeki insanlar için ciddi kayıplara neden oldu" ifadelerini kullandı. Xi, savaşın "uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmediğini" vurguladı.

Jinping, Çin'in gelecek yıl BRICS başkanlığını üstleneceğini ve 19. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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