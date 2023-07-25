Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Görevden Alındı

Çin, yedi aydan az bir süredir görevde bulunan Dışişleri Bakanı Qin Gang’ı görevden aldı. Qin bir aydır kamuoyu önüne çıkmamıştı. Çin Komünist Partisi, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’e yakın bir isim olan Qin’in yerine daha önce de bu görevde bulunmuş olan Wang Yi’yi atadı.

Stephen McDonell, Simon Fraser ve Kelly Ng | BBC News

Çin, yedi aydan az bir süredir görevde bulunan Dışişleri Bakanı Qin Gang’ı görevden aldı. Qin bir aydır kamuoyu önüne çıkmamıştı.

Çin Komünist Partisi, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’e yakın bir isim olan Qin’in yerine daha önce de bu görevde bulunmuş olan Wang Yi’yi atadı.

Qin’in bir aydır görülmemesi söylentilere yol açmıştı.

57 yaşındaki politikacı en son 25 Haziran’da görev başında görülmüştü.

Görevden alınma nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, Şi Jinping tarafından Kasım ayında göreve atanan Wang’ın görevden alınması pek çok soru işaretini birlikte getirdi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua’nın konuyla ilgili geçtiği haberde yalnızca “Çin’in en üst yasama organı, Wang Yi’nin dışişleri bakanı olarak atanması yönünde oy kullandı. Qin Gang görevden alındı” ifadelerini geçti.

Habere göre Devlet Başkanı Şi de bu kararı onadı.

Çin’deki hükümet sisteminde Çin Komünist Partisi’nin üst düzey bir yetkilisi dış politikayı şekillendiriyor ve daha sonra dışişleri bakanına uygulaması gereken politikaları söylüyor.

Japonca da konuşan yeni Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2013-22 yılları arasında da bu görevdeydi.

Gözlemcilere göre 69 yaşındaki Wang’ın bu pozisyona geri getirilmesinin ana nedeni, Çin dış politikasına istikrar getirmek.

Qin Gang’ın geçen ay Endonezya’da katılması gereken bir toplantıya katılmamasının ardından, buna gerekçe olarak ne olduğu belirtilmeyen bir sağlık problemi gösterilmişti.

Fakat bu açıklama Qin’in siyasi nedenlerle veya evlilik dışı bir ilişki nedeniyle cezalandırılıyor olabileceği söylentilerini doğurmuştu.

4 Temmuz’da Avrupa Birliği’nin dış politikalarından sorumlu Josep Borrell’le görüşmesi de herhangi bir gerekçe gösterilmeden ertelenmişti.

Bugün görevden alındığı duyurulmadan önce bir konferansta bir Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne Qin’in durumu sorulmuş, sözcü Qin hakkında bilgi sahibi olmadığını söylemişti.

Çin’de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan en genç siyasetçilerden biri olan Qin, Çin Komünist Partisi’nde bu kadar üst düzey bir mevkiye sahip olup da kendisinden bu kadar uzun süre haber alınamayan az sayıda kişiden biri olarak tarihe geçmişti.

Şi Jinping’in kendisi de 2012’de Çin Devlet Başkanı olmadan önceki iki hafta ortalıkta görülmemiş ve bu durum sağlığı ve parti içindeki güç mücadelesi hakkında söylentilere yol açmıştı.

Qin daha önce, Şi’nin yurtdışı seyahatlerinin organizasyonunda rol sahibi olan bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak çalışmıştı.

Çin’in popüler arama motoru Baidu’da son günlerde Qin Gang aramalarında büyük bir artış yaşanmıştı.