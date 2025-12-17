Çin: "AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanılmasına karşıyız"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanmasına karşıyız" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması konusunda sürdürdüğü yüksek sesli istişareler Çin'in tepkisini çekti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun yaptığı açıklamada, "AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanmasına karşıyız" dedi.

Çinli Sözcü Jiakun gazetecilerin "Kiev'in ihtiyaçları için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının AB'ye yönelik yatırım iklimine olan güveni sarsıp sarsmayacağı" yönündeki soruya, "Çin, uluslararası hukuku ihlal eden ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmamış tek taraflı yaptırımlara sürekli olarak karşıdır" ifadelerini kulandı. Pekin'in, ilgili tüm tarafların çabalarıyla "diyalog ve müzakereleri ilerletmek için olumlu bir atmosfer ve elverişli şartlar" oluşturulmasını savunduğunu belirten Çinli diplomat, Ukrayna krizine çözümün siyasi yollarla sağlanması gerektiğini vurguladı.

AB Konseyi, 13 Aralık'ta Rusya'nın Avrupa'daki 210 milyar Euro'yu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı almıştı. Rus varlıklarının kamulaştırılması konusunun yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde sonuca bağlanması bekleniyor. - PEKİN