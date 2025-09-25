Çiğdem Karaaslan Beşiktaş'ta Esnafla Buluştu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Beşiktaş'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beşiktaş Balık Pazarı'nda tezgahları gezerek esnafla sohbet eden Karaaslan, "Çözüm üretme gayreti içerisinde olmak bizim düsturumuz. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan gördük. Böyle öğrendik ve sahada şu anda bunun uygulamasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Beşiktaş'taki esnaf, vatandaş, muhtar ve STK'larla bir araya geldi. Karaaslan'a programda AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Turan, AK Parti Beşiktaş Kadın Kolları Başkanı Yonca Öner, AK Parti Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Nevşa Yarar ile çok sayıda partili eşlik etti. İlçe başkanlığında toplanan heyet, Cihannüma Mahallesi Muhtarı Nedret Gülşen Ergün'ü ziyaret ederek, mahalle çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Beşiktaş'ta esnafla sohbet etti

Karaaslan ve beraberindeki partililer, programın devamında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Beşiktaş Genel Sekreteri Abdullah Halil İpek'i makamında ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, daha sonra Beşiktaş Barbaros Mahallesi esnafla sohbet edip, taleplerini dinledi. Beşiktaş Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'ni de ziyaret eden Karaaslan ve beraberindeki partililer, Beşiktaş Balık Pazarı'nda tezgahları gezerek, esnafla sohbet etti.

"39 ilçemizde, 961 mahallemizde 300'den fazla ekiple birlikte bin 700 kadar program gerçekleştiriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye Yüzyılı programı kapsamında Türkiye genelinde ağustos ve eylül ayı itibarıyla gerçekleştirdiğimiz, tüm şehirlerimizi kapsayan çalışmanın İstanbul etabı için bugün buradayız. 39 ilçemizde, 961 mahallemizde 300'den fazla ekiple birlikte bin 700 kadar program gerçekleştiriyoruz. Biz de şu an Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ta hem il yönetim kurulu üyelerimiz, hem değerli İlçe Başkanımızın katılımıyla hem kadın kolları, gençlik kolları teşkilatlarımızla birlikte mahalle mahalle, sokak sokak esnaflarımızı ziyaret etmek, sivil toplum örgütlerimizle bir araya gelmek, odaları, dernekleri ziyaret etmek ve sahayı tüm kılcal damarlarına kadar dolaştığımız önemli bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Çözüm üretme gayreti içerisinde olmak bizim düsturumuz, biz bunu Cumhurbaşkanımızdan gördük"

Karaaslan, "Bunun amacı, AK Parti olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar Türkiye siyasetine çok fazla bakış açısı kazandırdık ama en önemlisi halkla iç içe olmak. Talepleri, önerileri, eleştirileri işin birinci sahibinden milletimizin ta kendisinden dinlemek ve dolayısıyla bunlara çözüm üretme gayreti içerisinde olmak bizim düsturumuz. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan gördük. Böyle öğrendik ve sahada şu anda bunun uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bir yandan Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olmak üzere uluslararası diplomasi yolu ile çok önemli görüşmeleri buradan çok uzaklarda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirirken, bizler AK Parti teşkilatları olarak sahada hiçbir alanı boş bırakmadan, her alana dokunarak saha çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayırlara vesile olsun diyoruz. Tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL