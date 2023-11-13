Çiftçi Kayıt Sistemi'ne Kayıtlı Emekli Çiftçiler İkramiyeden Mahrum Kalıyor

CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin 5 bin lira ikramiyeden yararlanamadığını belirterek, "Bir 5'er bin lirayı çok gördüler bu çiftçilerden. 2 milyon 190 bin aile, 8 milyon insan 5'er bin liraları alamıyor" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, bugün yaptığı açıklamada; Türkiye'de 2 milyon 190 bin çiftçi ailenin 5 bin lira emekli ikramiyesini alamayacağını ifade etti. Gaytancıoğlu, çiftçinin ekonomik anlamda çok zor durumda olduğunu dile getirdi.

"8 MİLYON KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ"

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyon 190 bin aile, 8 milyon kişi mağdur edildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 190 bin aile var. Bu aileler tarım BAĞ-KUR'undan emekli olduğu için yani bir gelirleri olduğu için son zamanda hükümetin her emekliye 5 bin TL yardım etme projesinden yararlanamıyorlar. Çiftçi çok zor durumda, borcu var. 400 milyarın üzerinde borcu var. Hala destekleme alacağı var. Nedense ürettiği ürünler hep geçen yılki fiyatlarda hatta aşağılarında seyrediyor. Geçen sene buğdayı 7,5 liraya sattı, bu sene buğday 7,5 lirayı şimdi yeni görüyor. Bir 5'er bin lirayı çok gördüler bu çiftçilerden. 2 milyon 190 bin aile, 8 milyon insan 5'er bin liraları alamıyor."