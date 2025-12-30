CHP Sözcüsü Emre basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Yönetenler, uluslararası standartlara göre terör örgütü olarak kabul edilen, işlem gören yapılar neyse bunlara karşı her türlü güvenlik tedbirini almakla yükümlü. Burada da toplum olarak bir olmak durumundayız, konjonktürel davranamayız." dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde 2025'i değerlendirdiği basın toplantısında, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Bu yılın geçimsizlik, adaletsizlik ve güvensizlik yılı olduğunu savunan Emre, "Artık 2026'da çocuklarımız, gençlerimiz, evlatlarımız, bu ülkenin kadınları, insanlarımız geleceğe çok daha umutla bakabilsin. Türkiye'nin birinci partisi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve önümüzdeki döneme Türkiye'yi 'nasıl hazırlarız' onun gayreti ve çalışması içerisindeyiz." diye konuştu.

Emre, bir gazetecinin İstinaf Mahkemesi'nin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin verdiği "davanın reddi" kararını kaldırmasına yönelik sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Usulden bir bozma. Esasıyla ilgili değil, bir usul eksikliğine işaret etmiş. Mahkemelerde eğer siz ilk kez bir mazeret talebinde bulunuyorsanız sağlık gerekçesiyle ve bir sağlık raporunu da ona bağlıyorsanız ve bu ilk kezse genel uygulama bunun kabul edilmesi yönündedir. Emsaller genelde böyle. İçerik olarak esasa yönelik bir atıf yok. Dikkat ederseniz diğer temyiz iddialarının sebeplerinin reddine diye de işaret edilmiş."

"Toplum olarak bir olmak durumundayız"

Emre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 21 ildeki operasyonlara yönelik soru üzerine şöyle konuştu:

"Yönetenler, uluslararası standartlara göre terör örgütü olarak kabul edilen, işlem gören yapılar neyse bunlara karşı her türlü güvenlik tedbirini almakla yükümlü. Burada da toplum olarak bir olmak durumundayız, konjonktürel davranamayız. Eğer 357 şüpheli gözaltına alınıyorsa, çatışmaya girecek kadar gözü kararmış Yalova'da bir şekilde yuvalandıysa demek ki Türkiye genelinde çok sayıda uyuyan hücrenin olabileceğine yönelik düşünceleri güçlü bir şekilde tutmamız lazım. Demek ki bu alanda yapılması gereken çok daha fazla işler var, bugüne kadar eksikler var, bunların cevapları verilmedi, yapılmayanlar var. Önümüzdeki süreçte de biz dikkatle takip ediyoruz. Acımız var ülke olarak, bugün şehitlerimizin naaşı kaldırılıyor. Acılarda şüphesiz ortaklaşacağız ama bir yönüyle bütün olaylara sahip çıkmak, oradaki şehitlere, gazilerimize de CHP olarak, bu ülkenin birinci partisi olarak da en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi."