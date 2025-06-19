CHP Panelinde Ekonomi ve Güvenlik Politikaları Tartışıldı

CHP Panelinde Ekonomi ve Güvenlik Politikaları Tartışıldı
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Yankı Bağcıoğlu, Samsun'da düzenlenen panelde Türkiye'nin ekonomi ve güvenlik politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Karatepe, uzun süredir devam eden ekonomik sorunları ve bunların halk üzerindeki etkilerini dile getirirken, Bağcıoğlu milli güvenlik konularına dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Yankı Bağcıoğlu, Samsun'da "Ekonomi ve Güvenlik Politikaları Paneli"ne katıldı.

Bağcıoğlu, Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik ve Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelde, CHP'nin milli güvenlik ve milli savunma politikaları ile ilgili planlamaları hakkında bilgi verdi.

Kara sınırının güvenliği ve düzensiz göçün önemli konular olduğunu belirten Bağcıoğlu, "Bir dönem tabiri caizse üzülerek söylüyorum, elini kolunu sallayan Türkiye topraklarına girdi. Daha sonra milli güvenlik sorunu olduğu anlaşıldı ve tedbirler artırıldı. İsrail-İran çatışmasında da bu risk devam ediyor, şu ana kadar böyle bir gelişme olmasa da. Düzensiz göç ve hudut güvenliği konusunda da belirli tekliflerimiz, çalışmalarımız var." dedi.

Karatepe ise Türkiye'de yıllarca yanlış ekonomi politikaları uygulandığını iddia etti.

Köklü ve uzun süredir devam eden ekonomik sorunlar bulunduğunu öne süren Karatepe, şunları kaydetti:

"Bunların bedeli, faturası gittikçe ağırlaşıyor ve bu bedel maalesef geniş halk kesimlerine çıkıyor. Sadece içinde bulunduğumuz dönemde uygulanan politikaları değil, Türkiye ekonomisine bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Sadece bütçe harcamalarını kısalım, Merkez Bankası faiz oranını bilmem ne yapalım, biraz KGF kredisi verelim değil. O eşiği Türkiye çoktan geçti. Türkiye'nin oturup pek çok şeyi yeniden kurgulaması lazım. Biz ekonomiyi nasıl yönetmeliyiz ki refah, zenginlik üreten, risklere karşı dayanıklı, kırılganlıkları olmayan, dünyada hak ettiği yere gelebilecek bir yapıyı kuralım? Bizim bütünleşik olarak düşünmemiz lazım."

Karatepe, enflasyon sorunuyla Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiğini anlatarak, "80'li yıllarda da vardı, 90'lı yıllarda da vardı. Enflasyonla bu kadar uzun süre uğraşan başka bir ülke yok. Gelir dağılımının sürekli bozulduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Makro verilere bakıldığında Türkiye zenginleşiyor ama cebimize bakıyoruz, o kadar para olmadığını görüyoruz. Ekonomik anlamda yapısal sorunlarımız var." diye konuştu.

Panele CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Politika
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