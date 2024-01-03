CHP Pamukkale İlçe Teşkilatı Suudi Arabistan'daki Krize Pankartla Tepki Gösterdi

DENİZLİ (İHA) – CHP Pamukkale İlçe Teşkilatı, Suudi Arabistan'da yaşanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalini oynamama kararı almasıyla noktalanan krize pankartla tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi Atatürk tişörtü ve pankartlarıyla ilgili yaşanan krizin ardından, Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmadı. İki takımın ısrarlı tutumu sonrası Süper Kupa maçı ertelendi. İki takımın bu duruşu ve Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkışı Türkiye'de büyük takdir topladı.

Yaşanan sürecin ardından Suudi Arabistan'da yaşanan krize bir tepki de CHP Pamukkale İl Başkanlığından geldi. Parti binasına asılan ve Mustafa Kemal Atatürk hassasiyetine dikkat çekilen dev pankartta, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Metin Oktay ile Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Can Bartu'nun tokalaşan fotoğrafını kullanıldı.

"Türk milleti Atatürk'e olan sevgisini bir kez daha göstermiştir" diyen CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, "Türk futbolunun lokomotifi Galatasaray ve Fenerbahçe yakışanı yaparak Ulu Önder'imizin yok sayıldığı organizasyondan çekildiler. İktidarın Atatürk'ü silme çabası, TFF'nin buna çanak tutması Türk halkının aklına kazınmıştır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Atatürk mezarında bile savaş kazanabilen bir liderdir. Onun fikirleri, bize bıraktığı miras her zaman ışığımız olacaktır" dedi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise "Bizlerde Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olarak yaptırdığımız pankart ile bunu bir kez daha vurgulamak istedik" diyerek, yaşanan krize olan tepkisini ifade etti. - DENİZLİ