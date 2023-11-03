CHP'nin 38. Olağanüstü Kurultayı Hazırlıkları Tamamlandı

CHP, kongre hazırlıklarını tamamladı

CHP'nin 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği 38'inci Olağanüstü Kurultayı'nın hazırlıkları tamamlandı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bu kongrede kime oy verirse versin, bütün delegelerimizin, bütün milletvekillerimizin ve 2 genel başkan adayımızın bu kongre salonundan omuz omuza, birlikteliği yansıtan bir anlayışla çıkacaklarına inanıyoruz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, kurultayın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Erol, cumartesi günü yapılacak kongrenin kendileri için çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, "Kongremizin adı, 'demokrasi kongresi' olacak. Gerçekten partimizin kültürünü, geleneklerini, içindeki yarışların aslında bir demokratik kültür olduğunu yansıtan bir kongre olacak. Bugün hazırlıkların tamamlanmasının son aşamasındayız. Teknik olarak belki de CHP tarihinin ve diğer siyasi partilerin tarihlerindeki en detaylı organizasyonun olduğu bir kongre süreci yaşıyoruz. Bu kongreyi çok önemsiyoruz. Hem Türkiye'de yeniden bir umut, yeni bir heyecan yaratmak adına hem de partimizin birlik ve beraberliğinin sağlanması adına bu kongreyi çok önemsiyoruz" dedi.

'YENİ BİR UMUT YARATACAKLARI İNANCINDAYIZ'

Kongrede Divan Başkanlığı yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bilgi verdiklerini söyleyen Erol, "Divan yönetim süreciyle ilgili, kongre yönetim süreciyle ilgili de kendisini bilgilendirdik. Daha sonra yine partimizin diğer Genel Başkanı adayı olan Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel'i temsilen arkadaşlarımız, milletvekillerimiz geldi. Onlarla da bir araya geldik. Kongre salonun düzeni ile ilgili Sayın Özgür Özel'i destekleyen konukların oturacakları alanlarla ilgili, görevlendirmelerle ilgili afişlerini, pankartlarını asacakları alanlarla ilgili de bir protokol imzalayarak mutabakata vardık. Aramızda bir uzlaşma kültürü ile bu kongre sürecini yaşanmasına yönelik güzel bir uyum ve güzel bir çalışma var. Kendilerine de bu uyumlu çalışmaya katkı sundukları için ayrıca teşekkür ederim. Cumartesi günü Genel Başkanlık seçimimizi yapacağız. Genel Başkanlık seçimimizden sonra da pazar günü Parti Meclisi seçimimizi yapacağız. ve bu kongrede kime oy verirse versin, bütün delegelerimizin, bütün milletvekillerimizin ve 2 genel başkan adayımızın bu kongre salonundan omuz omuza, birlikteliği yansıtan bir anlayışla çıkacaklarını ve Türkiye'ye yeni bir umut, yeni bir heyecan yaratacakları inancındayız" diye konuştu.

'HİÇBİR YASAKLAMA YOK'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erol, 'Gerginlik ve kavgalı bir kurultay süreci olmaması için ekstra bir özen gösteriliyor. Ancak birtakım yasaklardan söz ediliyor, dövizlerin alana alınmaması gibi yasaklardan söz ediliyor. Bunlar için ne gibi bir önlem alındı?' sorusuna, "Hiçbir yasak yok, öyle bir şey yok. Tam tersine; dışarıda Sayın Özgür Özel'in her tarafa, afişleri ve pankartları asıldı. Hatta bugün konuşmamızda karşı tribünleri Sayın Özgür Özel'i destekleyen konuklara verdik ve arkasında Sayın Genel Başkanımızın afişleri vardı. Hatta o afişlerin bile indirilip, Sayın Özgür Özel'in afişlerinin asılacağını söyledik ki öğleden sonra o çalışmayı da yapacaklar. Hiçbir yasaklama yok. Tam tersine bütün talepler yerine getirilerek burada herkesin demokratik bir ortamda hakkını, hukukunu arayan bir sürecin yaşanması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz" diyerek yanıt verdi.