CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, seçim öncesi satın alınan araçların akıbetini sordu

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve CHP Niğde Belediye Meclis üyeleri, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in seçim öncesinde satın alındığını duyurduğu araçların nerede olduğunu sordu. Adem, araçların Kayseri'ye gönderilip gönderilmediğini ve manipülasyon yapıp yapılmadığını sorguladı.

CHP Niğde il Başkanı Erhan Adem, seçimlerden önce Niğde Belediye tarafından satın alındığı duyurulan araçların akıbetini sordu. Adem, "Şu an bu araçlar nerede? Belediye Meclis üyelerim yanımda göstermenizi istiyorum. Yoksa, neden Niğde'de değiller, cevabını vermenizi istiyorum. Seçim öncesi manipülasyon mu yaptınız" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve CHP Niğde Belediye Meclis üyeleri Erdal Aydoğan ve Fatih Doğan; Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in, seçim öncesinde; satın alındığını araçların şimdi nerede olduğunu sordu. Erhan Adem şunları söyledi:

"Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; seçimden önce belediye önünde sergilediğin, 'satın aldım' dediğin araçların 5 tane çift kabin, bir tane courier, bir tane de kamyon Kayseri'den çekici araçlar ile getirdin mi? Seçimden bir gün sonra çekici araçlarla geri Kayseri'ye gönderdin mi? Bu çekicilere 35 bin lira ödeme yaptın mı? Şu an bu araçlar nerede? Belediye Meclis üyelerim yanımda, göstermenizi istiyorum. Yoksa, neden Niğde'de değiller onun da cevabını vermenizi istiyorum. Seçim öncesi manipülasyon mu yaptınız?"