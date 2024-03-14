CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kapatılan HADEP yöneticileriyle görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Denizli'ye gelerek kapatılan HADEP yöneticileriyle görüştüğü ortaya çıktı. İYİ Partili Öztürk, yapılan görüşmeye, "Neyin pazarlığını yaptınız" sözleriyle tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi sessiz sedasız Denizli'ye geldi. Aralarında Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan HADEP'in eski il ve ilçe yöneticilerinin olduğu bir grupla bir araya gelen Sezgin Tanrıkulu, iddiaya göre CHP'li adaylar için DEM'li Kürt seçmenlerden oy istedi.

Parti yöneticileri tarafından her hangi bir programı duyurulmayan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Denizli'ye geldiği selfie paylaşımıyla ortaya çıktı. Sezgin Tanrıkulu, Merkezefendi'deki bir kafede aralarında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan HADEP'in Denizli il ve merkez ilçe yöneticilerinin de olduğu bir grupla buluştu. CHP'li adaylara destek istediği iddia edilen Tanrıkulu'nun o buluşması, toplantıya katılanların paylaşımları ile ortaya çıktı. Tanrıkulu'nun Denizli ziyaretiyle ilgili parti organlarından herhangi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.

"Neyin pazarlığını yaptınız"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun kapatılan HADEP yöneticileriyle yaptığı görüşmeyi eleştiren İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Denizli'de vatandaşlarımızın tepkisini çekmemek için yapılan gizli görüşmede seçimi etkileyecek oya sahip DEM (HDP) kökenli siyasilerle neyin pazarlığını yaptınız. DEM'den medet umanlara Denizlili vatandaşlarımız gereken cevabı verecektir. Sezgin Efendi, DEM'lenmeye Denizli'den başka bir yer bulamadın mı. Gelmişken bizden ayrılıp CHP ile beraber demlenmek isteyen arkadaşları da çağırsaydın ya" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ