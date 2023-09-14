CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Parlamenterler Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçları nedeniyle hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir."