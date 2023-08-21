CHP Milletvekili Şevkin, Bakan Şimşek'in özelleştirme iddialarına yanıt vermediğini belirtti

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in THY, Türk Telekom ve BOTAŞ'ın özelleştirileceği iddialarına ilişkin sorduğu soruyu yanıtlamaktan kaçındığını belirterek, "Sayın Bakanın bu soruyu yanıtlamaması satış hazırlığının yapıldığına yönelik iddiaları kuvvetlendiriyor. Türkiye'nin stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşlarının bir bir elden çıkarılması ekonomik krizdeki ülkemizde, ekonomiyi dip noktaya çekiyor. Yerli ve milli fabrikaların, işletmelerin, üretim tesislerinin elden çıkarılması ekonomiye daha çok darbe vuracaktır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, özelleştirmelerle ilgili verdiği soru önergesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) gibi kurumların satışa çıkarılmaya hazırlandığı doğru mudur?" sorusuna yanıt vermediğin belirtti. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 2002 yılından bu yana Türkiye'de kaç kamu kurum ve kuruluşunun özelleştirildiğini sorgulayan Şevkin'e Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi (https://www.oib.gov.tr/turkiyede-ozellestirme= adresinin gösterildiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özelleştirileceği öne sürülen çok önemli kurumlarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı ancak Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan görüşmede enerji, ulaştırma, altyapı, e-ticaret, deprem fonu, ihracatın finansmanı, finans, sağlık, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için çalıştıklarını aktardı" denildi.

Şevkin, "Sayın Bakanın bu soruyu yanıtlamaması satış hazırlığının yapıldığına yönelik iddiaları kuvvetlendiriyor. Türkiye'nin stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşlarının bir bir elden çıkarılması ekonomik krizdeki ülkemizde, ekonomiyi dip noktaya çekiyor. Yerli ve milli fabrikaların, işletmelerin, üretim tesislerinin elden çıkarılması ekonomiye daha çok darbe vuracaktır" açıklamasını yaptı.