CHP'li Sarıbal, tarımsal desteklerin yetersiz olduğunu savundu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarımsal desteklerin yetersiz olduğunu ve çiftçilerin sürekli zarar ettiğini belirtirken, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Sarıbal, tarımsal üretimin azaldığını ve çiftçilerin bankalara olan borcunun arttığını ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarımsal desteklerin yetersiz olduğunu, çiftçinin sürekli zarar ettiğini savundu.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarım politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Türkiye nüfusunun 2002'den bu yana 20 milyon arttığını dile getiren Sarıbal, buna rağmen stratejik tarım ürünlerinde ülkenin sürekli gerilediğini ve üretim miktarının azaldığını öne sürdü.

Çiftçiye de gerekli tarımsal desteğin verilmediğini ileri süren Sarıbal, "Desteklemeler yetersiz olunca planlama yapamazsınız." dedi.

Sarıbal, "Doğru bir destekleme politikası olmadığı için çiftçi ne yazık ki bir planlamanın içerisinde olmuyor. Zaten Tarım Bakanlığının da böyle bir derdi yok çünkü orada ithalat denen bir alternatif hemen kenarda durmakta. Böyle olunca çiftçi maliyetler arttığı için sürekli zarar ediyor." ifadelerini kullandı.

Son bir yılda çiftçilerin bankalara olan borcunun yüzde 45 arttığını iddia eden Sarıbal, çiftçinin bunun dışında birçok yere borcu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
