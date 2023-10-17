CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Yabancılara Vatandaşlık Karşılığı Konut Satışına Tepki Gösterdi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satılmasına tepki gösterdi. Salıcı, "Türk vatandaşlığı resmen pazara düştü. Ederi de 400 bin dolar. Ben, vatandaşlığa paha biçemiyorum. Ama bir şeyi iyi biliyorum: Ekonomik kriz demek, siyasi çürüme demektir. Türk lirasının değerini yerle bir ettikten sonra, yabancı yatırımları çekemedikten sonra vatandaşlığı pazara düşüremezsiniz. 'Ver parayı, al konutu, vatandaşlık da yanında bedava' diyemezsiniz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TÜİK'in açıkladığı eylül ayı konut satış istatistiklerine göre yabancılara konut satışının son on yıldaki artışına tepki gösterdi. Salıcı, bugün X (Twitter) hesabında konuya ilişkin bir video yayınladı. Salıcı, videoya; "Konut satışlarında yabancıların payı 10 yılda 4'e katladı. Türk vatandaşlığı pazara düştü. Ederi de 400 bin dolar. Usulsüz- şartsız şekilde, 'Ver parayı, al konutu, vatandaşlık da yanında bedava' anlayışı doğru değil. Bu, ekonomik kriz kaynaklı bir siyasi çürüme" notunu düştü.

Salıcı, şunları söyledi:

"EKONOMİK KRİZ DEMEK; SİYASİ ÇÜRÜME DEMEKTİR"

"Türk vatandaşlığı resmen pazara düştü. Ederi de 400 bin dolar. Nerede kaldı vatana duyduğumuz duygusal bağ? Nerede sadakat? Bu topraklarda bayramlarda ziyaret edeceği bir mezar taşı dahi olmayan, sabah ayazında kalkıp bu ülkenin okullarına gitmemiş, bizim işletmelerimizde ekmek parası için çalışmamış, askerlik yapmamış, bu topraklarda aşık olmamış, Milli Takım gol atınca sevinmemiş, ortak acılarımızı yaşamamış, bu toprakların dilini bilmeyen, kültüründen bihaber bir insan bizim vatanımızla nasıl bağ kurabilir? Vatandaşlık neden 400 bin dolar da 1 milyon dolar değil örneğin? veya neden 200 bin dolar değil? Çok mu ucuz, yoksa fahiş fiyat mı? Ben, vatandaşlığa paha biçemiyorum. Ama bir şeyi iyi biliyorum: Ekonomik kriz demek; siyasi çürüme demektir.

"VATANDAŞLIĞI PAZARA DÜŞÜREMEZSİNİZ"

Dünyanın her yerinde, o ülkede konut sahibi olan yabancıya kolaylık sağlanır: Oturum izni verirsiniz, dil şartı ararsınız. Ama Türk lirasının değerini yerle bir ettikten sonra, yabancı yatırımları çekemedikten sonra vatandaşlığı pazara düşüremezsiniz. 'Ver parayı, al konutu, vatandaşlık da yanında bedava' diyemezsiniz."