CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ergin Ataman'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos takımıyla Avrupa kariyerinde 6. kupayı kazanan başantrenör Ergin Ataman'a, Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmesini teklif etti.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli başantrenör Ergin Ataman'ın, Avrupa'daki kariyerinde 6. kupayı kazanarak, kırılması zor bir rekoru elde ettiğini söyledi.

Türk milletinin son yıllarda başarıya, sevinmeye, gurur duymaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Sarıgül, Ergin Ataman'ın basketbol tarihine geçecek başarı elde ederek, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını kaydetti.

Mustafa Sarıgül, Ergin Ataman'ı tebrik ederek, "5 farklı takımla altıncı Avrupa şampiyonluğunu elde eden değerli Ataman Hocam, Devlet Üstün Hizmet Madalyasını hak etti. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum; Ergin Ataman Hocam, Devlet Üstün Hizmet Madalyasını fazlasıyla hak etmiştir." dedi.

Madalya ve Nişanlar Kanununa göre "yurt içinde veya dışında herhangi bir alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine ve milli menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına" Devlet Üstün Hizmet Madalyası verildiğini anlatan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Ergin Ataman, dünya çapında başarıya imza atmıştır. Bir Yunanistan takımını Avrupa şampiyonu yaparak, Yunanistan ile ülkemiz arasında barış elçisi olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım, alacağınız bir kararla büyük spor adamı, dünyanın en iyi basketbol antrenörlerinden Ergin Ataman'a, Devlet Üstün Hizmet Madalyasını verelim. Sevincimizi çoğaltalım, yeni Ergin Atamanlara örnek olsun. Ergin Ataman'ın bu şekilde ödüllendirilmesi gençlerimizin önünü açar, yüce devletimizin enerjisini, heyecanını artırır."

Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Ergin Ataman'ı arayarak kutlamasının da son derece önemli olduğunu vurguladı.