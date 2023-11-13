CHP Milletvekili, KYK Yurdunda Zehirlenme Olayını Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'ndeki Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin akşam yemeğinde yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye başvurmasını Meclis gündemine taşıdı. Halıcı, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, "Yurtta zehirlenmeye neden olan yiyecekler hangi firmalarca temin edilmiştir? Bunların kontrolleri neden yapılmamaktadır? Günümüz teknolojisi ve ulaşım imkanlarına rağmen öğrencilere sağlıklı gıda temin edilememesi, yaşadığımız çağda ülkemizde durmadan öğrencilerin yurtlarda zehirlenmesi ve halen önlem alınmaması sizi neden rahatsız etmemektedir" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'ndeki Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 117 öğrencinin, dün akşam yedikleri tavuk yemeğinden etkilenerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasını Meclis gündemine taşıdı. Halıcı TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a şu soruları sordu:

"-Yurtta zehirlenmeye neden olan yiyecekler hangi firmalarca temin edilmiştir? Bunların kontrolleri neden yapılmamaktadır? Bu firmalar ne kadar süreden bu yana yurtlara gıda temin etmektedir? Daha önce bu firma ya da firmaların verdiği gıdalar sonucu zehirlenme vakası yaşanmış mıdır?

– Önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla; başlatılan soruşturma hangi aşamadadır? Kaç kişiyle ilgili idari ve hukuki süreç devam etmektedir?

– Yurtlarda gıda ve hijyen denetimleri hangi aralıklarla, nasıl ve ne şekillerde yapılmaktadır?

– Isparta'da yurtlar hangi aralıklarla ve kimler tarafından denetlenmektedir? Bu denetimlerin sonuçları nedir?

– Son iki yılda yurtlardaki gıda ve hijyen konularıyla ilgili bakanlığınıza, ilgili kurumlara ve CİMER'e yapılan başvuru ve şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetlerin ve başvuruların sonuçları ne olmuştur? Bu şikayetler ve başvurular sonucunda kaç soruşturma açılmıştır?

– Günümüz teknolojisi ve ulaşım imkanlarına rağmen öğrencilere sağlıklı gıda temin edilememesi, yaşadığımız çağda ülkemizde durmadan öğrencilerin yurtlarda zehirlenmesi ve halen önlem alınmaması sizi neden rahatsız etmemektedir?"