CHP Milletvekili, kırtasiye alışverişi yaparken velilerin zorluklarını dile getirdi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in kırtasiye alışverişi yaparken dinlediği Özlem Cengiz, okul çağındaki üç çocuğunun kırtasiye ihtiyaçlarını veresiyeye almak zorunda kaldığını belirterek "Üç çocuğum var üçü de okula gidiyor, üçünün de ihtiyaçlarını karşılamak benim için çok zor, aldığım maaşla. Yalnız yaşıyorum...Bir uçlu kalem 100-150 lira. Veresiye alıyorum. Benim bin lira yakın borcum var buraya" dedi. Çiğdem Köksal ise Şevkin'in 'Beslenme koyabiliyor musunuz' sorusuna "Bir iki tane atıştırmalık ancak. Ekmek arası bir şeyler" diye yanıt verdi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, öğrenci velilerinin eğitim öğretim masraflarına dikkat çekmek için Adana'da kırtasiyecileri ziyaret etti. Şevkin, hem kırtasiyecilerle satışlara ilişkin konuşurken alışveriş yapan yurttaşlarla da sohbet etti.

Şevkin'in "İşleriniz nasıl" diye sorduğu Kırtasiyeci Ali Kaygısız geçmişe göre satışlarda büyük düşüş yaşandığını belirterek; "Marketlerle yarışmak zorundayız. Kırtasiyeyi kırtasiyeci satmıyor artık. Bundan çok muzdaribiz. Kasap bile çanta koyuyor, züccaciyeci satıyor, herkes satıyor. Kredilerle ayakta durmaya çalışıyoruz. Eskiden sezonumuz 1 ay sürerdi şimdi 1 güne düştü, 2 güne düştü. Her geçen gün işler düşüyor. Vergiler artıyor, alım gücü düşüyor sermaye denilen hiçbir şey kalmadı. Geçen seneye oranla daha kötü satışlar. Veresiye isteyen de çok oluyor. Bir ay iki ay onları idare ediyoruz biz. Satın alma gücü düştüğü için satışlar da düşüyor" dedi.

"ÇANTAYI ALSAK KIYAFETİ ALAMIYORUZ"

Gündelik çalıştığı işlerle geçimini sürdürdüğünü söyleyen Fatma Köksal, Şevkin'in; "Geçen seneye oranlar fiyatlar nasıl sorusuna" şu yanıtı verdi:

"Defter alsak kitap alamıyoruz. Kitapları devlet veriyor, ek kitap istiyorlar, kitap seti istiyorlar, çanta alıyoruz, çantayı alsak kıyafeti alamıyoruz. Kıyafeti alsak diğer malzemeler eksik kalıyor, öyle döngüyü döndürmeye çalışıyoruz."

KIRTASİYEDEN VERESİYE ALIŞVERİŞ YAPAN CENGİZ: "BİR UÇLU KALME 100-150 LİRA. BENİM BİN LİRA YAKIN BORCUM VAR BURAYA"

Veresiye alışveriş yaptığı belirten Özlem Cengiz de "Üç çocuğum var üçü de okula gidiyor, üçünün de ihtiyaçlarını karşılamak benim için çok zor, aldığım maaşla. Yalnız yaşıyorum" dedi. Yurttaş, Şevkin'in "Fiyatlar nasıl" sorusuna; "Yüzde 100 zamlandı. Bir uçlu kalem 100-150 lira. Veresiye alıyorum. Benim bin lira yakın borcum var buraya" yanıtını verdi.

BESLENME ÇANTASI SORUSUNA, "BİR İKİ TANE ATIŞTIRMALIK ANCAK" YANITI

Çiğdem Köksal ise öğrenci kıyafetlerindeki yüksek fiyat artışlarından dert yanarak; "Formalar yükseliyor geçen seneye göre daha da artıyor. Bazen okulu bitirenler oluyor onlar kullanıyor. Biz veriyoruz bir sonraki sene" dedi. Köksal Şevkin'in; "Beslenme koyabiliyor musunuz" sorusuna; "Bir iki tane atıştırmalık ancak. Ekmek arası bir şeyler" diye yanıt verdi.