CHP Milletvekili Gürer'den Tarım Sektörüne Destek Çağrısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Çiftçi ve üreticiye doğru desteklerin verilmesi, TARSİM'e kayıtlı olsun olmasın borçlarının ertelenmesi ve zararlarının karşılanması gerekiyor." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zirai donun, tarım kesimini önemli ölçüde etkilediğini belirtti.

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Gürer, zirai don nedeniyle oluşan zarardan aileye büyük bir pay düşeceğini; kırsaldan kentlere göçlerin artacağını ve küçük aile işletmelerinin sıkıntı yaşayacağını savundu.

Bu yıla ilişkin icra dosyası verilerini sıralayan Gürer, bu dosyalarda, otomobil ve taşınmazların yanı sıra hanelerdeki beyaz eşyaların da yer aldığına işaret etti.

Tarım sektörünün borcu ile tarım ürünü ithalatında artış görüldüğünü belirten Gürer, canlı hayvan ithalatını eleştirdi. Bu durumun besiciye zarar verdiğini ifade eden Gürer, vatandaşın pahalıya ürün alırken hayvancılığı sürdürenlerin de yem fiyatları başta olmak üzere fiyat artışları karşısında çaresiz kaldığını söyledi.

Gürer, "Çiftçi ve üreticiye doğru desteklerin verilmesi, TARSİM'e kayıtlı olsun olmasın borçlarının ertelenmesi ve zararlarının karşılanması gerekiyor." ifadesini kullandı.