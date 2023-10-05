CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, TOKİ konutlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yazgan, konutların zamanında tamamlanmadığını iddia etti ve tamamlanmayan projelerin takipçisi olacaklarını belirtti.

CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, TOKİ konutlarıyla ilgili açıklama yaptı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, TOKİ konutlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, konutların zamanında tamamlanmadığını iddia etti.

Edirne Hadımağa 221 konut ve 10 adet dükkan projesinin hala tamamlanmadığını öne süren Yazgan, "2021 yılı Eylül ayında inşaatına başlanan ve 2022 yılı Kasım ayında tamamlanması taahhüt edilen Hadımağa projesi hala tamamlanamadı. Durum böyleyken 2019'da sözü verilen 100 bin konutun ve 2022 yılında vaat edilen ve vatandaştan 4 milyar lira toplanan 250 bin konut projesinin takipçisi olacağız. Seçim dönemi bol keseden atanların seçimden sonra sıvışmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Edirne İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları

Edirne İl Genel Meclisi'nin ekim ayı toplantılarının 4'üncü birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gençlik ve Spor Komisyon Başkanı Kutay Özköse, toplantıda yaptığı sunumda, İl Özel İdaresi tarafından 2023 yılında spor kulüplerine toplam 81 bin 972 lira ödeme yapıldığını söyledi.

Özköse, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 milyon 127 bin 500 lira, Edirne Belediyesince de 618 bin lira destek ödemesi yapıldığını belirtti.

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