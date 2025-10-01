Haberler

CHP Lideri Özgür Özel'den Milli Muharip Uçak KAAN'a Destek

Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili yaptığı açıklamada, Türk mühendislerine ve işçilerine olan güvenlerini vurguladı ve KAAN'ın gücünün milletimizden geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN'a ilişkin "KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır." ifadesini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"1973'te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız."

