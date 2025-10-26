CHP Lideri Özgür Özel, Avrupa Birliği Vizyonunu Açıkladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Aldığımız büyük destekle Türkiye'yi yıllar önce başvurduğumuz Avrupa Birliği'ne taşıyacağız. Seçimdeki sloganımız gençler, sloganımız şudur; yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor. Yüzleri güldürmeye, ülkeyi kalkındırmaya geliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki keşfi yapılan nadir toprak elementleri tesisleri üzerinden iktidarı eleştiren CHP Genel Başkanı Özel, "Nadir toprak elementlerinde ben mevzunun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bu millete anlatmaya bir vazife bildim. Füze güdüm sistemi yaparken bu lazım. F-35 uçak için lazım, uydu teknolojisi, akıllı telefon ve hızlı trenlerde bu nadir toprak elementleri lazım. Yarın bir yerden bir yere ışınlanma olacaksa, 50 yıla olacak diyorlar bu elementler lazım. Bu elementler en çok Çin'de başka çeşitli ülkelerde de var. Ama dünyada beşinci en büyük rezerv Türkiye'de, Eskişehir'de Beylikova ilçesinde var. Şimdi dünyada üretimin yüzde 70'ini yapan Çin, diğer ülkelerin peşinde. Osmanlı sanayi devrimini kaçırmasaydı bugün dünyanın en zengin ve güçlü ülkelerinden biri olurduk. Birçok devrimi ıskaladık, şimdi büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Erdoğan, Trump'a burada Beylikova ilçesindeki elementleri ham cevher olarak vermeyi taahhüt ediyor. Eğer bunu verirse altın yumurtlayan tavuğu vermiş oluruz. Trump'tan 1 yumurta alırız, tavuk her gün onun bahçesinde yumurtlar. Eğer bunu verirsek, geleceği kaçırmış oluruz" dedi.

'AB KRİTER VE STANDARTLARINI SAĞLAYACAĞIZ'

Avrupa'da katıldığı sosyalist parti kongrelerinden yaptığı konuşmaları anlatan Özel, partilerden Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda 'tam destek' aldığını söyledi. CHP olarak iktidar geldiklerinde Avrupa Birliği'nin belirlediği tüm kriter ve standartlara ulaşacaklarını ifade eden Özel:

"İsviçre'de sosyal demokrat partinin kongresinde açılış konuşmasını yaptım. Türkiye'deki başarıyı, mücadeleyi anlattım. Ondan önce Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi'nde Avrupa Birliği'ne üye tüm partilerin çatı örgütünde, ondan önceki hafta Madrid de Sosyalist Enternasyonal de dünyadaki 78 ülkeden 89 parti ile bir araya geldik. CHP iktidarında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine 'tam destek veriyorum' diyen 89 partinin kapı gibi imzasını aldık. Gençlere sesleniyorum, dünyanın en pahalı ve yavaş internetine muhtaç değilsiniz. Dünyanın en pahalı etini de internetini de zaruret gibi dayatan iktidarı değiştireceğiz. CHP iktidarında hızlı kriterleri ve standartlarını sağlayacağız. Aldığımız büyük destekle Türkiye'yi yıllar önce başvurduğumuz Avrupa Birliği'ne taşıyacağız. Seçimdeki sloganımız gençler, sloganımız şudur; yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor. Türkiye'ye kutuplaşma değil, birbiriyle kucaklaşma, kimseyi şeytanlaştırmadan kardeşleştirmeyi vaat ediyoruz. Biz Türkiye'yi seviyoruz, yüzleri güldürmeye, ülkeyi kalkındırmaya geliyoruz." diye konuştu.

CASUSLUK SORUŞTURMASI

Özel, konuşmasının son bölümünü tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ayırdı. İmamoğlu'nun 'casusluk' soruşturması kapsamında bugün ifade verdiğini hatırlatan Özel, "Atacak iftiralar tükendi diyorduk, tükenmemiş. Ekrem başkan gibi milliyetçi bir Trabzon delikanlısından casus çıkarmaya çalışıyorlar, kimse inanmıyor, inanmasın" ifadelerini kullandı. Özel, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.