CHP lideri Özel, "Koç" üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP lideri Özel,
Haber Videosu

CHP lideri Özgür Özel, emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. 2002'de en düşük emekli maaşıyla 2 kurbanlık koç alınabildiğini hatırlatan Özel, bugün 2 emeklinin maaşıyla dahi bir koç alınamadığını belirtti. Kurban Bayramı öncesi yapılan bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı buldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşlarıyla kurbanlık fiyatları arasındaki uçurumu gündeme taşıdı. 2002 yılı ile günümüzü kıyaslayan Özel, emekli alım gücünün dramatik şekilde düştüğüne dikkat çekti.

"KOÇ" ÜZERİNDEN HESAP YAPTI

Özel, yaptığı açıklamada, "2002 yılında en düşük emekli maaşı 257 TL iken, kurbanlık bir koç 140 TL idi. Yani bir emekli maaşıyla 2 kurbanlık koç alınabiliyordu. Bugün ise en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL, ancak bir kurbanlık koçun fiyatı 25 bin TL. Yani artık 2 emekli bir araya gelse bile 1 koç alamıyor" ifadelerini kullandı.

Parti grubunda konuşan Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Yıllardır zorda olan ülke ekonomimiz 19 Mart'tan sonra iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. 2018'den beri yaşadığımız 'tek adam' krizi işçinin, emeklinin, emekçinin, çiftçinin canına tak etti. Hergün zor ama bazı dönemler daha zor geçiyor. Bir bayram afifesindeyiz. Alışverişe ihtiyaç var, eski bayramlara özlem var. Kurban Bayramı üç gün sonra.

"ESKİNİN YOKSULU DERİN YOKSULLUK İÇİNDE"

Dar gelirlinin ete hasret olduğu ve geldiğimiz durumda çok ciddi sıkıntıların çekildiği bir süreçteyiz. Kurban dayanışma demek. Sofraları etle kavuşturmak, yoksul çocukları hiç değilse bu Kurban Bayramında herkesin etten, kavurmadan bahsettiği bir süreçte dayanışmayı, kültürümüzde, dinimizde olan dayanışmayı çok daha hassasiyetle yürütmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Maalesef ekonomik şartlar, toplumun en kırılgan kesimlerini en kötü şekilde etkiliyor. Eskinin orta direği şimdi yoksul. Eskinin yoksulu derin yoksulluk içinde.

"MEHMET ŞİMŞEK GELDİĞİNDE..."

TÜİK'in rakamının doğru olduğunu kabul edelim. TÜİK 22 bin 104 liralık asgari ücret verildiği günkü satın alma gücüne bakarsak bugün 18 bin 750 liraya düştü. 14 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı ise 12 bin 300 liraya düştü. TÜİK'in rakamlarıyla bile... Asgari ücrete ara zam diye gittiğim her yerde herkes asgari ücrete enflasyon ayarlaması yapılması gerektiğini söylüyor. Niye seçim var; herkes ülkeyi nasıl yöneteceğini o sandıktan önce taahhüt ediyor. Millet de düşünüp ona göre oy veriyor. Seçimden önce 'enflasyon çift haneye çıktığı için enflasyona dört kere ara zam yapmak lazım' demişlerdi. Bu millet ilk turda karar verememişti, ikinci turda da küçük bir farkla oy verdi. Millet dört kere ara zam yapılacağını biliyor. O günden sonra enflasyon 80'lere gidip geri geldi. Mehmet Şimşek geldiğinde enflasyon yüzde 38, şu anda da 35,5. Yüzde 38'ken dört ayarlama dediler geçen sene bir kuruş zam yapmadılar. Şimdi 22 bin yaptılar hedef enflasyona göre, Temmuz'da da ara zam yapmamaya niyet ediyorlar. Bu düpedüz asgari ücretlinin emeğini sömürmektir, alın terini sömürmektir.

"ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM ŞART"

Aynı şekilde emekliye de hedef enflasyona göre yaptılar. Emekliye gerçekçi bir seyyanen zam, asgari ücretliye de ara zam şart. Meydanları dolduran yüzbinler her çarşamba İstanbul'da bu haftasonu da Düzce'de ve Antalya'da var güçleriyle bağırdılar; 'ara zam hakkımız, söke söke alırız'. Bunu almak zorundayız. Biz durmayacağız, meydanlarda olmaya, mücadele etmeye, adalet aramaya, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızı savunmaya, sizin hakkınızı savunmaya devam edeceğiz. Eğer gelirseniz bu mücadeleye omuz verirseniz hep birlikte kazanacağız."

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMGk:

İzmir de ki işçiler ne alsın Özgür

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Desidero:

Sen önce belediyerinizdeki çalışanların maaşlarını ödeyin zamlarını verin ondan sonra konuş. Belediye başkanlarınız konserlere milyonlar harcayacağına işçisinin maaşıni ödesin. Belediye başkanlarınız barlarda alem yapıp türkü soylecegine calisanlarinin maaşlarını ödesin.Secimden sonra belediyeden çikardiginiz ekmeğiyle oynadığınizonbinlerce insanın hesabını verin.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut mergen:

ADAM DOĞRULARI KONUSUYOR BOŞ YAPMAYIN

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yaparsa akp yapar.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yalnız omu kaç çeyrek alıyordu kaç ekmek alıyordu kaç kilo et alıyordu

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi

İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
CHP lideri Özel'den kayyum resti: 2 milyon üyemiz alnını karışlar

Özel'den kayyum resti: Seçim olmadan gelecek adamı...
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Trabzon'da sel sularında yatak sefası

Sel sularında yatak sefası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.