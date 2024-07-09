CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir numaralı gündem maddesi ekonomiydi. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Özel, vatandaşlara eylem çağrısında bulundu.

"ZAM İSTEYENLER AYAĞA KALKSIN"

Asgari ücrete zam ve emekli maaşlarında düzenleme yapılmamasına tepki gösteren Özel, "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçimle ile ilgili mesaj veren Özel, "Gelecek seçimlerde CHP'ye, Türkiye İttifakı'na oy verdiğinizde cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alıp 4 liraya mazot kullandığınız düşüneceksiniz.Bugünkü maaşla elektrik faturasının 500 lira değil 50 lira geleceğini düşüneceksiniz. Milli gelir artışı bu demektir. Hele hele bunu eşit paylaşmak bu demektir. İlk seçimlerden sonra, ne kadar kaçabilirler bilmiyorum, çünkü vatandaş seçim istediğini her geçen gün daha yüksek sesle söylüyor. Yapılacak ilk genel seçimlerde partimiz iktidar olacak, Türkiye zenginleşecek, herkes rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A 'UÇAK' YANITI

Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Özel, "20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağız. Sayın Erdoğan yine uçakta bize yönelik açıklama yapmış, 'Biz çağırdık onlar gelmedi' diye. Biz kendi uçağımızla gidiyoruz. Erdoğan'ın kafası karışmış olabilir ama Ajet ve THY filosundaki tüm uçaklar CHP'nin uçaklarıdır" cevabını verdi.

KADININ SOYADI DÜZENLEMESİ

Kadının soyadı ile ilgili düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Meclis'te bugünlerde torba yasada kadının soyadı ile ilgili bir düzenleme var. Kadınların bir anayasal bir kazanımını tekrar ellerinden almaya çalışıyorlar. Kadının soyadına karışacaksınız devlet olarak! Sana ne! Kadınlar kararlarını kendileri verirler! Kadının ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne giyeceğine, ne zaman nerede dolaşacağına, hangi soyadı kullanacağına sadece kadınlar karar verir" diye konuştu.