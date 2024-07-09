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CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye'ye ışık açma kapama çağrısı yapan Özel, "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız" dedi.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir numaralı gündem maddesi ekonomiydi. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Özel, vatandaşlara eylem çağrısında bulundu.

"ZAM İSTEYENLER AYAĞA KALKSIN"

Asgari ücrete zam ve emekli maaşlarında düzenleme yapılmamasına tepki gösteren Özel, "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçimle ile ilgili mesaj veren Özel, "Gelecek seçimlerde CHP'ye, Türkiye İttifakı'na oy verdiğinizde cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alıp 4 liraya mazot kullandığınız düşüneceksiniz.Bugünkü maaşla elektrik faturasının 500 lira değil 50 lira geleceğini düşüneceksiniz. Milli gelir artışı bu demektir. Hele hele bunu eşit paylaşmak bu demektir. İlk seçimlerden sonra, ne kadar kaçabilirler bilmiyorum, çünkü vatandaş seçim istediğini her geçen gün daha yüksek sesle söylüyor. Yapılacak ilk genel seçimlerde partimiz iktidar olacak, Türkiye zenginleşecek, herkes rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

ERDOĞAN'A 'UÇAK' YANITI

Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Özel, "20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağız. Sayın Erdoğan yine uçakta bize yönelik açıklama yapmış, 'Biz çağırdık onlar gelmedi' diye. Biz kendi uçağımızla gidiyoruz. Erdoğan'ın kafası karışmış olabilir ama Ajet ve THY filosundaki tüm uçaklar CHP'nin uçaklarıdır" cevabını verdi.

KADININ SOYADI DÜZENLEMESİ

Kadının soyadı ile ilgili düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Meclis'te bugünlerde torba yasada kadının soyadı ile ilgili bir düzenleme var. Kadınların bir anayasal bir kazanımını tekrar ellerinden almaya çalışıyorlar. Kadının soyadına karışacaksınız devlet olarak! Sana ne! Kadınlar kararlarını kendileri verirler! Kadının ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne giyeceğine, ne zaman nerede dolaşacağına, hangi soyadı kullanacağına sadece kadınlar karar verir" diye konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Asgari Ücret Özgür Özel Türkiye Zam Gündem Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (30)

Seyhmus Aydin:

Yaparsan sen yaparsın başkanım gerçekten bu adam iy en azından garbani dusunuyor

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Haksızsam Söyle:

Işıkları açıp kapatarak mı?

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izzet Ulas:

Ne içiyor bu.

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Onur Orhan:

Rakı

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Dağıstan:

Tuzun kuru anlaşılan

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SAMET TEMAS:

hahha geçti o günler özgür kardeş. tencerelere de vuralım mı ? :)

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Yazıkk:

Yaw bu chp nin başına bir tane olgun bir insan gelmez.

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Seyhmus Aydin:

Kusura bakma bu adamı hafife almayın Erdoğan'dan sonra bu adam gelecek

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Murat Celik:

süper tespit yapmışsın kardeş Ağzına sağlık

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Harbi Vatandaş:

Putperes konuşmuş yine.

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