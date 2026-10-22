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CHP'li Türeli, 24 milyar liralık rakamı gündeme getirip bağımsız kurum istedi

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CHP'li Türeli, 24 milyar liralık rakamı gündeme getirip bağımsız kurum istedi
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CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, sermaye piyasalarındaki tasfiye süreçleri için bağımsız bir kurum kurulması gerektiğini söyledi. Türeli, Katılımevim ve Birevim'e ilişkin bahsedilen 24 milyar liralık rakamı gündeme getirip kamu kaynağı kullanıldığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin, "Bu tasfiye süreçlerini yönetmek için bağımız bir kurum kurulmalıydı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Türeli, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin süreci gündemde tutmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu sürecin takipçisi olacağız. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bakalım şimdi süreç ne olacak, ne kadar ödeme yapacaklar? ' Kamu kaynağı kullanılmıyor' diyorlar; ama kamu kaynağı kullanılıyor. Katılımevim ve Birevim'i de biliyorsunuz Emlak Katılım Bankası aldı. 24 milyar liralık bir rakamdan bahsediliyor. Emlak Katılım Bankasının sahibi de Hazine ve Maliye Bakanlığı. Görüyoruz ki kamu kaynağı kullanılacak. Buradaki fon yönetim şirketleri ne oldu? Kamu bankalarında kredi mi aldılar, devlet tahvilleri var mı ellerinde? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bir an önce bunu kapatalım, bitsin konuşulmasın, paraları ödeyelim anlayışı var ama ortada büyük bir soygun, yolsuzluk çarkı var. O yüzden bu fon yasasının bütün bunları ortadan kaldırmalıydı. SPK'ya birtakım yetkiler verildi. SPK yapması gerekenleri yapmadı, bütün bu yetkileri nasıl kullanacak. O yüzden bu tasfiye süreçlerini yönetmek için bağımız bir kurum kurulmalıydı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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