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CHP'li Torun: Fındık Taban Fiyatı En Az 350 Lira Olmalı

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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için fındık taban fiyatının en az 350 lira olması gerektiğini savundu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için fındık taban fiyatının en az 350 lira olması gerektiğini savundu.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen fındık taban fiyatı ile fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fındık üretiminde yeni sezonun yaklaştığını söyleyen Torun, 2026 ürünü için üreticinin maliyetini ve refah payını karşılayacak taban fiyatın derhal açıklanması gerektiğini belirtti.

Seyit Torun, şu ifadeleri kullandı:

"TMO fiyatı, hasat başladıktan, üretici tüccara borçlandıktan ve piyasa aşağı çekildikten sonra açıklanmamalıdır. Fiyat, bahçede fındık hasadına başlamadan önce açıklanmalıdır. Açıklanan fiyat gerçek üretim maliyetini, üreticinin emeğini ve insanca yaşayabileceği bir refah payını içermelidir ve en az 350 lira olmalıdır."

Fındık üreticisinin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunun maliyet artışı olduğunu dile getiren Torun, mazotun, gübrenin, ilacın, budamanın, bahçe temizliğinin ve işçi maliyetlerinin her yıl yükseldiğini söyledi.

CHP'li Torun, Ordu'da yürütülen bazı madencilik faaliyetlerine ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Bir gazetecinin, "Özgür Özel liderliğinde kurulacak partiye geçiş yapacak mısınız?" sorusuna ise Torun, "Biz zaten bu mücadelenin başından beri varız. Elbette ki yeni hareketin yanında olacağız. Bu mesele memleket meselesi." yanıtını verdi.???????

Kaynak: AA
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