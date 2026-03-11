Haberler

CHP'li Sarıbal, 2025'te Türkiye ekonomisi büyürken tarım sektörünün daraldığını söyledi

Güncelleme:
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında tarım sektöründe %8,8 küçülme yaşayacağını belirterek, son 25 yılda tarımın en büyük çöküşünü yaşadığını ifade etti. Çiftçilerin şehirde yoksulluk ve zor şartlarla karşılaştığını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında büyüdüğünü belirterek, "Bir yıl boyunca tarımsal gayri safi milli hasıla 8,8 küçüldü." ifadesini kullandı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son 25 yılda tarımda en dramatik çöküşünü yaşadığını ileri sürdü.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,6 büyüdüğünü hatırlatan Sarıbal, aynı dönemde tarım sektöründe ise daralma görüldüğünü belirtti.

CHP'li Sarıbal, "Tarımda 2025'te 8,8 gibi bir küçülme var. Bir yıl boyunca tarımsal gayri safi milli hasıla 8,8 küçüldü." diye konuştu.

Çiftçi ve kırsalın işlevsizleştirildiğini iddia eden Sarıbal, "Çiftçi tarlasını bırakıp şehre geldi. Şehirde başka bir paradigma: yoksulluk, açlık, sefalet, uyuşturucu. Halkın elindeki bütün araziler el değiştirdi. Yetmedi Büyükşehir Kanunu. Meralar, yaylalar, kışlaklar ormanlar, her şey ticarete tahvil oldu. Çiftçi hiçbir yerde yok." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
