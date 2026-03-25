CHP'li Sarıbal, Orta Doğu'daki savaşın gıda sistemine etkilerini değerlendirdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerine ilişkin, "Her türlü petrole bağlı olan ürünler ciddi bir şekilde zamlanacak ve bunlar doğrudan önce çiftçinin üretimini zorlayacak. Sonra dönecek, tüketicinin yeterli, dengeli, ucuz gıdaya ulaşımını engelleyecek." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle tutuklanmaması gerektiğini, böyle bir durumda basın özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini söyledi.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara değinen Sarıbal, savaşın ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getirdi.

Sarıbal, "Bu haydut Amerika, küçük ortağı İsrail de olsa, kim olursa olsun, savaşın bütününü reddediyoruz. Amerika her yere saldırmayı kendine reva görmekte. Gerekçe ne olursa olsun, halklar kendi inanç ve yaşam biçimine kendileri karar verir. Orta Doğu'daki ülkeler Amerika'ya biat etmeselerdi, direnselerdi bugün Amerika İran'a girebilir miydi?" değerlendirmelerinde bulundu.

CHP'li Sarıbal, savaşın enerji fiyatlarını etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mazot arttığı için çiftçi etkilenecek. Her türlü petrole bağlı olan ürünler ciddi bir şekilde zamlanacak ve bunlar doğrudan önce çiftçinin üretimini zorlayacak. Sonra dönecek, tüketicinin yeterli, dengeli, ucuz gıdaya ulaşımını engelleyecek. Küresel kriz ve sorun. Bunu hepimizin konuşması gerekiyor. Mazotta, gübrede ve yemde dışarıya bağımlıyız. Bunları dışarıya bağlı yaparsanız dışarıdaki her sıkıntıda ciddi maliyet ortaya çıkar. Bu ekilemeyen tarım arazileri, pahalı yaşam demek. Bunlara rağmen çiftçimiz aşırı borçlanarak ayakta kalıp üretmek için çaba sarf ediyor."