Haberler

CHP'li Sarıbal, Orta Doğu'daki savaşın gıda sistemine etkilerini değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, petrol fiyatlarının artmasının çiftçiyi zorlayacağını ve tüketicinin gıdaya ulaşımını engelleyeceğini ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerine ilişkin, "Her türlü petrole bağlı olan ürünler ciddi bir şekilde zamlanacak ve bunlar doğrudan önce çiftçinin üretimini zorlayacak. Sonra dönecek, tüketicinin yeterli, dengeli, ucuz gıdaya ulaşımını engelleyecek." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle tutuklanmaması gerektiğini, böyle bir durumda basın özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini söyledi.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara değinen Sarıbal, savaşın ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getirdi.

Sarıbal, "Bu haydut Amerika, küçük ortağı İsrail de olsa, kim olursa olsun, savaşın bütününü reddediyoruz. Amerika her yere saldırmayı kendine reva görmekte. Gerekçe ne olursa olsun, halklar kendi inanç ve yaşam biçimine kendileri karar verir. Orta Doğu'daki ülkeler Amerika'ya biat etmeselerdi, direnselerdi bugün Amerika İran'a girebilir miydi?" değerlendirmelerinde bulundu.

CHP'li Sarıbal, savaşın enerji fiyatlarını etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mazot arttığı için çiftçi etkilenecek. Her türlü petrole bağlı olan ürünler ciddi bir şekilde zamlanacak ve bunlar doğrudan önce çiftçinin üretimini zorlayacak. Sonra dönecek, tüketicinin yeterli, dengeli, ucuz gıdaya ulaşımını engelleyecek. Küresel kriz ve sorun. Bunu hepimizin konuşması gerekiyor. Mazotta, gübrede ve yemde dışarıya bağımlıyız. Bunları dışarıya bağlı yaparsanız dışarıdaki her sıkıntıda ciddi maliyet ortaya çıkar. Bu ekilemeyen tarım arazileri, pahalı yaşam demek. Bunlara rağmen çiftçimiz aşırı borçlanarak ayakta kalıp üretmek için çaba sarf ediyor."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
Metehan Baltacı tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı için yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Bir dönemin ihracat şampiyonuydu: 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı

İhracat şampiyonu 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı