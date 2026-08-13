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CHP'den gıda ithalatı uyarısı: Artış genel ithalatın 5 katına çıktı

CHP'den gıda ithalatı uyarısı: Artış genel ithalatın 5 katına çıktı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, TÜİK verilerine göre gıda, içecek ve tütün ithalatının yüzde 46,8 arttığını, bu oranın genel ithalat artışının (yüzde 9,1) 5 katı olduğunu söyledi. Sarıbal, çiftçinin ve toprağın korunması gerektiğini belirterek, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi ve değişim vurgusu yaptı.

CHP Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gıda, içecek ve tütün ithalat miktarının yüzde 46,8 arttığını belirterek, "Gıda ithalatındaki artış, genel ithalatın tam 5 katına çıktı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde iktidarın tarım politikalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, "Gıda ithalatındaki artış genel ithalatın tam 5 katına çıktı. Kim söylüyor? Türkiye İstatistik Kurumu. Ne diyor? Geçen yılın aynı ayına kıyasla diyor. İhracatta 8,1 artış var, ithalattaysa yüzde 9,1 var. Ancak sektörel dağılım içerisinde bakıldığında; gıda, içecek ve tütün ithalat miktarı yüzde 46,8 oranında. Aynı gruptaki ihracat miktarıysa yüzde 19,1'de kalmış durumda. Bu korkunç bir şey. Dört mevsimi, 7 bölgesi, 230 milyon dönüm civarında ekilen biçilen arazisi, iklimleri, toprağı, suyu olan bir ülkede bu vahim durumu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AYDINLIK BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ'

Çiftçiye ve bu ülkenin toprağına yazık olduğunu söyleyen Orhan Sarıbal, "Bir iktidar değişir, her şey değişir. Başaracağız hep birlikte. Bu ülkeye insanca yaşamını sürdürecek, onuruyla ürettiğinden para kazanacak bir çiftçi ve cebindeki parayla güvenli gıdayı, yeterli gıdayı alacak bir tüketiciyi elbette sağlayacağız. Neyle? İnançla, dirençle, dayanışmayla hep birlikte başaracağız. Yaşasın bu ülkenin onurlu çiftçileri. Yaşasın bu ülkede üretim yapan yürekli insanlar. Yaşasın bu ülkenin topraklarında yaşayan bu ülkenin yürekli insanları. Hep birlikte omuz omuza verip bu iktidarı demokratik yollarla alaşağı edeceğiz. Onurlu, aydınlık, geleceği pırıl pırıl bir dünya, bir Türkiye'yi tekrar inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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