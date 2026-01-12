CHP'li Sarıbal, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen tutarı eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen tutara ilişkin "20 bin lira ev kirası bile değilken, bu tutarla hangi emekli bu ülkede insanca yaşayabilecek." ifadesini kullandı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için Meclis'te yaptıkları eylemi hatırlattı.

Emeklilerin "insanca, onurluca ve başı dik" yaşaması için mücadele ettiklerini belirten Sarıbal, "Koca koca laflar edip, '77 trilyon gayri safi milli hasılamız var, şöyle büyüğüz, böyle deriniz, böyle kocamanız' diyorsanız, öbür tarafta emekli ağlıyorsa, aldığı maaşla ev kirasını bile karşılayamıyorsa, takside şoförlük, fabrikada gece bekçiliği yapıyorsa olmaz." sözlerini sarf etti.

Emeklilerin uzun yıllar devlete hizmet ettikten sonra kalan yaşamını insanca ve onurlu şekilde sürdürmek istediğini aktaran Sarıbal, "Bunun için bu ülkeye zaten yeterince hizmet etmiş durumdalar. Bu topraklarda kimse başı öne eğik yaşamamalı, ekonomik sorunları çözülmeli. 20 bin lira ev kirası bile değilken, bu tutarla hangi emekli bu ülkede insanca yaşayabilecek. Barınma, gıda, sağlık hakkı temel insanlık hakkı. Bunlardan yararlanabilmenin koşulu insanca bir gelir." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin görülen davaya dair, "Bu dava Türkiye'nin Çernobil'idir. Bu dava sadece bir maden faciası değildir, 86 milyonun davasıdır, bu ülkenin vicdan davasıdır, yaşam davasıdır." değerlendirmesinde bulundu.