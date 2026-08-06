Sarıbal: Çiftçi kaderiyle baş başa kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "İthalat cennetine çevirdikleri bu ülkede çiftçi kaderiyle baş başa kalmış durumda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, ekonomik gelişmelere ilişkin, "İthalat cennetine çevirdikleri bu ülkede çiftçi kaderiyle baş başa kalmış durumda. Peki bu fiyatlar bir taraftan yükselir bir taraftan düşerken düşük fiyat halka yansıyor mu? İthalatı bu ülkenin gıda güvenliği, bu ülkenin gıda güvencesi altında artık bir temel iktidar politikası haline getirmiş bir yapıyla karşı karşıyayız. Faiz girdilerinin maliyetinin bu kadar yüksek olduğu, fiyat politikasının bu kadar kepaze olduğu bir ortamda maalesef bugün Fransa'da yaptığınız ithalat Türkiye'den daha ucuz. Mehmet Şimşek, vahşi liberal politikalarla enflasyonun belini kıramadı, kırsaydı faizler düşerdi. Ama Mehmet Şimşek yoksulun, fakirin, emeklilerin, emekçilerin ve çiftçinin belini kırdı. Bu iktidar gidecek hakkaniyetli adil, halktan yana, ülkeden yana, ülkenin emekçisinden çiftçisinden yana yeni bir düzen elbet kurulacak" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı