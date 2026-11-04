CHP'li Sarı arınma çağrısı yaptı, bütçeyi ayrıcalıklıların bütçesi diye eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, "CHP olarak ısrarlı bir şekilde arınma çağrısı yapıyoruz. Bu arınmaya en çok siyasetin ihtiyacı var. Ne krizi olursa olsun siyasi platform ne yazık ki bu krizin hep dışında tutuluyor." dedi.

Sarı, Meclis'teki basın toplantısında, ABD'deki ara seçimleri herhangi bir partinin kazanması veya kaybetmesi üzerinden değerlendirmediklerini belirtti.

Seçim sonuçlarının hem dünya hem de Türkiye politikasına etkilerini gözlemlemek gerektiğini bildiren Sarı, "Bizim açımızdan temel mesele, demokratik kurumların işleyişi, uluslararası siyasetin istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarıdır." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasında savunma sanayi, yaptırımlar ve Suriye'deki güvenlik düzenlemeleri gibi çözüm bekleyen konular olduğunu söyleyen Sarı, Türkiye'nin ABD Kongresinin her iki kanadıyla da kurumsal temaslarını geliştirmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'nin bulunduğu bölgede kalıcı barış, güvenlik ve öngörülebilirliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sarı, "Türkiye'nin köklü diplomasi geleneği ve stratejik konumu bu hedeflere katkı sunabilecek önemli imkanlar sağlamaktadır. CHP olarak bu imkanların ülkemizin güvenliği, refahı ve uluslararası saygınlığı doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarı, bütçede işçi, emekçi, çiftçi, öğrenci, kadın ve işsizlerin ihtiyaçlarının gözetilmediğini iddia etti. Sarı, "Bu bütçe, ekonomik düzenin ayrıcalıklarından yararlananlar kim, onların bütçesi." dedi.

Sarı, "arınmayı" her alanda yapma çağrısında bulunarak, "CHP olarak ısrarlı bir şekilde arınma çağrısı yapıyoruz. Bu arınmaya en çok siyasetin ihtiyacı var. Ne krizi olursa olsun siyasi platform ne yazık ki bu krizin hep dışında tutuluyor. Siyasi ayağı hiçbir zaman açıklanmıyor ama bugün yaşanılan bütün kaosun, krizin, yokluğun, açlığın, sefaletin esas sorumlusu karar alma merci." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA