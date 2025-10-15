CHP'li Öztürk: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Emeklilere Faydası Olmayacak

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin emekliye bir fayda sağlamayacağını öne sürdü.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin, bütçenin açıklarını tamamlamak için yeni bir kaynak ve fon yaratmayı amaçladığını savundu.

Sistem aracılığıyla toplanacak paranın emekli için kullanılmayacağını ve emekliye bir fayda sağlamayacağını ileri süren Öztürk, "Demek ki senin emeklilik sistemin, emekli olduktan sonra insanlara yaşama hakkı vermeyen, ölene kadar çalıştıran bir sistem. Bunu tamamlamak için de yükü, günün sonunda bu milletin omuzlarına yıkacağın ortada." dedi.

CHP'li Öztürk, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret düzeyinde olmasını talep etti.

Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin "Yunan Müslümanları" olarak tanımlanması yönünde mücadele verdiğini söyleyen ve bu duruma tepki gösteren Öztürk, Batı Trakya Türklerinin, Türk milletinin bölünmez bir parçası olduğunu ifade etti.