CHP asgari ücret önerisini sundu: En az 15 bin TL olmalı

Asgari ücret pazarlığı devam ederken CHP'den de bir öneri geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yapılacak artışta açlık ve yoksulluk sınırlarını da dikkate almak gerekir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre mesele, asgari ücretin ne olduğu değil, ne satın aldığıdır." dedi.

Seçimlerin ardından gözler temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirirken, görüşmeden henüz bir rakam çıkmadı.

DİSK'İN ARDINDAN CHP DE ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

Bugün DİSK asgari ücret için önerisini en az 17 bin lira olarak açıklarken, bir öneri de ana muhalefet partisi CHP'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini söyledi.

"AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRLARINI DİKKATE ALMAK GEREKİR"

Mayıs ayında açlık sınırının 10 bin 360 liraya, yoksulluk sınırının ise 33 bin 750 liraya çıktığını belirten Öztrak, "Şimdilerde ülkede açlık sınırı altındaki asgari ücretin ne olacağının pazarlığı yapılıyor. Önceki Çalışma Bakanı 500 dolar bazında asgari ücret vadetmişti. Ama şimdi hem hükümetten hem işveren tarafından 'TL konuşalım' sesleri yükseliyor. Yapılacak artışta açlık ve yoksulluk sınırlarını da dikkate almak gerekir." dedi.

"BİZE GÖRE MESELE ASGARİ ÜCRETİN NE SATIN ALDIĞIDIR"

Öztrak sözlerine şöyle devam etti: "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, bu yüksek enflasyon ortamında, emekçilerimizin gelirlerini korumak için, sendikaların, asgari ücretin her çeyrekte gözden geçirilmesi talebini de destekliyoruz. Bize göre mesele, asgari ücretin ne olduğu değil, ne satın aldığıdır. O yüzden de bu hayat pahalılığını bitirecek politikaların, vakit geçirilmeden açıklanıp uygulanması gerekir"