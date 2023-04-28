CHP'li Özgür Özel, Manisa'da seçim çalışmasına katıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'de yoksulluğu bitireceklerini iddia etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Sarıgöl ilçesini ziyaret eden Özel, CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Erman Halil Eryılmaz ve parti üyeleri tarafından karşılandı.

Daha sonra seçim otobüsü üzerinden partililere hitap eden Özel, 14 Mayıs'taki genel seçimlerde iktidara talip olduklarını ve seçimden galip çıkmaları durumunda köklü değişiklikler yapacaklarını belirterek, "Yol milletin yoludur, yol Millet İttifakı'nın yoludur iktidarımızın yoludur. Kendi üreticimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. İktidara geldiğimizde et, süt ve peynir gibi temel gıda maddelerinde fiyatları yarı yarıya indireceğiz. İktidara gelmemiz durumunda Türkiye'de yoksulluğu bitireceğiz." dedi.

Özgür Özel daha sonra Çanakçı ve Kızılçukur mahallelerinde vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti.