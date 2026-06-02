CHP'li Ocaklı, partisinin kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, partisinde kurultay yapılması gerektiğini belirterek, yaş çay alım fiyatı ve çay üreticilerinin sorunlarına dair eleştirilerde bulundu. Ayrıca kurultay yapılmazsa farklı metotlar geliştireceklerini söyledi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, partisine ilişkin, "Kurultayın yapılması elzemdir, halkımızın da beklentisi budur." dedi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaş çay alım fiyatının 35 lira olduğunu söyledi. Çay alımına kota getirilmesini eleştiren Ocaklı, "Çayını toplamış olan üretici, çayını almayan ÇAYKUR yerine özel sektöre götürüp çayını satmaya kalkmıştır. Bugün Rize'de 27-28 liraya 6 ay ya da 12 sonra parası ödenmek üzere, 'topladığın çayı bana getir' diye mahkum edilen bir çay üreticisi var." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Ocaklı, mevcut milletvekillerinin, eski milletvekillerinin, üyelerin, Parti Meclisinin ve delegelerin kurultay yapılmasını istediğini aktardı.

İstinafın CHP kurultay davası kararını eleştiren Ocaklı, "Kurultayın yapılması elzemdir, halkımızın da beklentisi budur. Eğer bu yapılmaz ise halkımız hiç merak etmesin, CHP'nin seçilme yeterliliğine sahip olabileceği partileri bulması, örgütlemeleri yapması en kolay şeydir." sözlerini sarf etti.

CHP'li Ocaklı, partisinin genel başkanını seçim yoluyla belirlemenin öncelikleri olduğunu, bunun gerçekleşmemesi halinde ise seçimi kazanmak için farklı metot ve alternatiflerinin bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
