CHP'li Karaoba: Millet Bahçesi Projeleri İstismara Uğradı

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, 2019-2025 yılları arasında yapılan tüm millet bahçesi projelerinin toplam maliyetinin, ihale bedellerinin, yüklenici firmalar ve gerçekleşme oranlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, millet bahçelerinin birer çevre projesi olarak ortaya çıktığını ancak gelinen noktada "kamu kaynaklarını yutan, beton ve israf projeleri haline döndüğünü" ve "israf kapısı" haline geldiğini ileri sürdü.

Millet bahçeleriyle alakalı soru önergeleri verdiklerini bildiren Karaoba, bu soru önergelerine ya cevap gelmediğini ya da üstünkörü cevap verildiğini savundu.

TOKİ'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda "tamamlanamayan projeler" başlığı altında en yüksek kalemlerden birinin millet bahçeleri olduğunu iddia eden Karaoba, "Vallahi milletin bahçesi mi, milletin eziyeti mi, çok iyi anlayamadık." dedi.

CHP'li Karaoba, Uşak'taki millet bahçesi projesinin 5 yılda tamamlanacağının söylendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini anlatarak, bu durumu eleştirdi.

Uşak'ın çok ciddi bir susuzluk sorunu yaşadığını, bu durum ortadayken millet bahçesine harcanan paraların ciddi bir israf olduğunu dile getiren Karaoba, "2019-2025 yılları arasında yapılan tüm millet bahçesi projelerinin toplam maliyetini, ihale bedellerini, yüklenici firmalar ve gerçekleşme oranlarını kamuoyuyla paylaşmaları gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.