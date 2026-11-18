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CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) üniversite öğrencilerine aylık verdiği 4 bin liralık öğrenim kredisi miktarını eleştirdi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KYK'nin üniversite öğrencilerine verdiği öğrenim kredisi miktarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilere aylık 4 bin lira geri ödemeli öğrenim kredisi verildiğini, bu miktarın günlük 133 liraya tekabül ettiğini belirten Karaoba, öğrenim kredisi miktarını eleştirdi.

Karaoba, öğrencilerin ulaşım, yemek, ders kitabı ve fotokopi masraflarını karşılaması gerektiğini ifade ederek, "Eğlence falan söylemiyorum. Bunlar temel yaşam için gerekli parametreler. Devlet, geri ödemeli günlük 133 lira veriyor, çok komik. Dolar olarak baktığınızda 2,5 dolar civarı bir para ödeyerek günlük hayatınızı idame etmenizi sağlıyor." dedi.

Milletvekili ve bürokratlara, "Çocuğunuza günlük 133 lira verseniz, çocuğunuz size ne der?" sorusunu yönelten Karaoba, bu desteğin karşılıksız olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA