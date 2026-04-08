CHP'li Gürer zirai don riskine dikkati çekti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, meteorolojik verilere göre Türkiye'de zirai don riski bulunduğuna dikkati çekerek, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığına çağrı yaptı.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tarım politikalarına ve zirai don riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkeyi yönetenlerin üreticinin yanında duran politikalar oluşturmadığını savunan Gürer, "Türkiye'nin gıda arzında yaşayabileceği sorunları muhalefet olarak hatırlatmamızın görev olduğunu düşünerek bunları biz söylüyoruz." dedi.

Gürer, meteorolojik verilere göre Türkiye'de zirai don riskinin bulunduğunu kaydederek, bu nedenle tarımsal ürünlerde sorun yaşanabileceğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığına seslenen Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda ne yaptınız, hangi bilinçlendirmeyi sağladınız? Don olursa üreticiye ot, çöp, lastik yakmanın dışında hangi yolu gösterdiniz? Buna yönelik hangi bölgede, hangi eğitimi, çalışmayı gerçekleştirdiğinizi söyleyin ki zirai don o bölgelerde olursa söylediğinizin ve anlattığınızın ne kadar gerçekleştiğini birlikte görelim."

CHP'li Gürer, girdi maliyetlerindeki artışın üreticiyi zora soktuğunu dile getirerek, üreticilere sahip çıkılması çağrısında bulundu.