CHP'li Gürer, Ulusal Süt Konseyi'nin Çiğ Süt Tavsiye Fiyatını Eleştirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulusal Süt Konseyinin (USK) açıkladığı çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını eleştirdi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, USK'nin 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını üreticinin eline litre başına net 18,35 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdiğini hatırlattı.

Açıklanan fiyatın süt inekçiliği yapanların beklentisini karşılamadığını, sanayicinin taleplerini karşılayan bir yaklaşımla yapıldığını savunan Gürer, raftaki süt ve sütten elde ürünlerin fiyatının birkaç gün içinde artacağını, stoktaki ürünün değer bulacağını ileri sürdü.

Belirlenen fiyat taban ücret olmadığı için çıkabilecek sorunlara değinen Gürer, "Ulusal Süt Konseyi, sütte yüzde 7'lik artış öngörmüş ve bunu tavsiye fiyatı olarak açıklamıştır. Burada kriter ne? Maliyetler mi? Enflasyon mu? Mevcuttaki gelir gider dengesi hesabı mı?" sorularını yöneltti.

En az 23 liralık bir fiyat açıklanması gerektiğini söyleyen Gürer, "Maliyetin altında bir çiğ süt fiyatı açıklanması doğru bir yaklaşım olmamıştır." dedi.