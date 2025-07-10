CHP'li Gürer: Tutuklu Belediye Başkanları Tahliye Edilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Sözcü TV'ye 10 günlük yayın durdurma cezası verilmesine tepki gösterdi.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini belirten Gürer, "Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere sağlık sorunu yaşayan tüm hasta mahkumların bir an önce tahliyelerinin gerçekleştirilerek uygun koşullarda tedavilerinin yapılması, vicdani bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları eleştiren Gürer, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının tutuklanmasının ve görevden alınmasının, kent ve ilçelerdeki hizmetleri aksattığını dile getirdi. Gürer, "Tutuklu tüm belediye başkanları görevlerine iade edilmeli. Bir olumsuzluk varsa eğer, bunlar kanıtlanıp, yargılamalar da bitene kadar işlerinin başlarında olmaları gerekir. Biz, tüm arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

Gürer, zirai don olayı nedeniyle mağdur olan üreticilere sigorta yardımı dışında destek verilmediğini öne sürerek, bahçe ürünlerinde gelecek yıl da sorun yaşanmaması için üreticilerin borçlarının ertelenmesi ve kredilerle desteklenmesi gerektiğini kaydetti.