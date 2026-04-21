Haberler

CHP'li Gürer, tarım ürünü alım fiyatının "gerçek maliyet" ile hesaplanması gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ürünlerinin alım fiyatlarının gerçek maliyetleri üzerinden hesaplanması gerektiğini belirtti. Meclis'teki basın toplantısında, tarımdaki girdi maliyetlerinin düşük olarak yansıtıldığını ve çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ürünlerinin alım fiyatlarının, "gerçek maliyetleri" üzerinden hesaplanması gerektiğini kaydetti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarımsal üretime ilişkin verilerini paylaştı.

Hayvancılık yapanların yem fiyatlarındaki artışı dile getirdiğini aktaran Gürer, tarımdaki verilerin gerçekte yaşananlarla örtüşmediğini savundu.

Pestisit kalıntıları dolayısıyla ürünlerin ihraç edilen ülkelerden geri gönderildiğini söyleyen Gürer, tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin düşük olarak rakamlara yansıtıldığını öne sürdü.

CHP'li Gürer, gübre fiyatlarının tüm gübre fiyatları üzerinden değerlendirildiğini, ancak bunun, çiftçinin ihtiyacı olan gübrelerin ücretleri üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

Ette arz açığı bulunduğunu ifade eden Gürer, hayvan varlığındaki açığın da sürdüğünü söyledi.

CHP'li Gürer, bazı tarlaların ve traktörlerin icra yoluyla satışa çıkarılmasının, çiftçinin zor durumda olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Çiftçinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaptığını savunan Gürer, düşük alım fiyatlarının çiftçiyi topraktan uzaklaştıracağını vurguladı.

Gürer, "Ürettiği fiyatın altında dahi ürününü satamayan çiftçiyi bu durum icralık yaptı. Yapılması gereken çiftçinin alım fiyatlarını gerçekçi biçimde dikkate almak. TÜİK verileri yerine çiftçinin gerçek maliyeti üzerine hesaplama yapmak ihtiyaçtır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

