CHP'li Gürer, nakliyeci esnafı ve tır şoförleri için destek paketi hazırlanması gerektiğini söyledi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, nakliyeci esnafı ile tır şoförlerinin, sorunlarının çözümü için destek paketi beklediklerini belirtti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, nakliyeci ve şoför esnafının çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akaryakıt fiyatları, yol geçiş ücretleri ve çeşitli zorunlu giderlerin, bu kesimi "işini yapamaz hale getirdiğini" savunan Gürer, "Özellikle akaryakıta gelen her zam, tır şoförünün ve nakliyecinin gelirini doğrudan etkiliyor. Çünkü halihazırda tırı olanlar, nakliyecilik yapanlar mevcut şartlarda iş temininde zorlanırken bir de gelen artışlar yansıtıldığında kazanç elde edemediklerini belirtiyorlar." diye konuştu.

Vergiler, sigortalar, trafik cezaları ve prim ücretlerinin yüksekliğinin şoför esnafının ortak sorunu olduğunu söyleyen Gürer, "Şoförler, yaşadıkları tüm sorunların ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma saatleri dahil, içinde bulundukları olumsuzluklardan dolayı kendilerinin kamu tarafından desteklenmesini, ek destekler oluşturulmasını istiyorlar. Bu kesime destek verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.