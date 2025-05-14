CHP'li Gürer: Çay üreticileri hüsran yaşıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin, "Çay üreticisi yine hüsran yaşadı. İktidarı bu konuda yeniden değerlendirme yapmaya çağırıyorum." dedi.

Gürer, Meclis'te çay paketleri ile düzenlediği basın toplantısında, çiftçilerin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Türkiye'deki çiftçilerin, durumunun iyi olmadığını ileri süren Gürer, borçlarının ötelenmesini istedi.

2025 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25,44 lira olarak açıklandığını anımsatan Gürer, bu fiyatın üreticinin maliyet fiyatının altında olduğunu söyledi. Gürer, yaş çay alım fiyatında yapılan artışın, enflasyona göre de düşük kaldığını belirtti.

Ömer Fethi Gürer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ÇAYKUR tarafından açıklanan bu fiyat, çok düşük bir fiyat olarak görülüyor. Bu konuda bir düzenleme yapılmalı. Yapılan açıklamada destek yer almıyor. Bu konuda iyileştirme için destekle ilgili de bir rakam açıklanmalı. Bizim önerimiz 36 liraydı. Çay üreticisi yine hüsran yaşadı. İktidarı bu konuda yeniden değerlendirme yapmaya çağırıyorum."