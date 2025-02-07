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CHP'li Emir, Merkez Bankasının 2025 enflasyon hedefini güncellemesini eleştirdi

CHP'li Emir, Merkez Bankasının 2025 enflasyon hedefini güncellemesini eleştirdi
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Merkez Bankasının 2025 yıllı için enflasyon hedeflemesini güncellemesini eleştirerek, "Daha bu aydan enflasyon hedeflemesini arttırıyorlar.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Merkez Bankasının 2025 yıllı için enflasyon hedeflemesini güncellemesini eleştirerek, "Daha bu aydan enflasyon hedeflemesini arttırıyorlar. Hangi rakamı tutturdunuz da biz size inanacağız?" dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 33 vatandaşın sahte alkolden zehirlenerek yaşamını kaybetmesinin çok acı olduğunu, olayla ilgili yetkililerden doyurucu açıklamanın gelmediğini, bu vatandaşların rahatsızlanma zamanı ve yoğun bakımdaki durumlarına ilişkin bilgileri olmadığını belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in bugün polis merkezi açılışında 33 vatandaşın ölümüne ilişkin açıklama yaptığını ifade eden Emir, kentte 33 kişinin ölümünün bir açılışta söylenmesini "vicdansızlık" olarak değerlendirdi. Emir, "Ülkenin yarısından fazlasına yaşam tarzı dayatılıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki vergilendirmenin, vergi toplama politikası olmaktan çıktığını savunan Emir, alkollü içecekler üzerindeki vergileri de eleştirdi.

CHP'li Emir, Merkez Bankasının 2025 yılı için yıl sonu enflasyonunu yüzde 21 olarak hedeflediğini, bu sabah tahminin yüzde 24 olarak güncellendiğini anımsattı.

Ocak ayı enflasyonu ile bütün ekonomik modellerin patladığını savunan Emir, şunları kaydetti:

"Daha bu aydan enflasyon hedeflemesini arttırıyorlar. Hangi rakamı tutturdunuz da biz size inanacağız? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, 3 ay önce 'işçilere, memurlara enflasyon hedeflemesine göre zam verelim' diyordu. Hangi beklentiyi tutturdunuz, hangi hedefi gerçekten yakaladınız da bir de işçiye, memura dönük o oranda zam vereceksiniz? Devlet ve ekonomi yönetilmiyor, savruluyor, bütün ekonomik model dedikleri yükü, yoksulların, işsizlerin ve emeklilerin sırtına yükleyip kaçma derdindeler."

Emir, Afet İmar Fonu'nun nereye harcandığını bilmediklerini savunarak, yasa gereğince bu fonun 3 ayda bir nerede ve nasıl harcandığının açıklanması gerektiğini ancak açıklanmadığını ileri sürdü.

İktidarın deprem konutlarının sadece yüzde 30'unu teslim edebildiğini belirten Emir, bu durumu da eleştirdi.

Murat Emir, bir gazetecinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayını önseçimle belirlemesine ilişkin soruları üzerine, şöyle konuştu:

"Parti Meclisimiz ön seçim yönergesinin nasıl ayrıntılandıralacağına ve takvimlendireleceğine karar verecek. Yapılacak tartışma, hazırlanacak yönergenin neleri içerdiği, kapsamı ve takvimlendirmesi olacak. Bu da tüzüğümüzün emrettiği ve siyasetin doğal akışında olması gereken birşey. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, 2 belediye başkanımız. Çok başarılılar. Cumhurbaşkanlığı yarışına girerlerse Tayyip Erdoğan'ı rahatlıkla geçeceği görülen 2 adayımız. Hem bu 2 belediye başkanımızın hem de sayın Genel Başkanımızın sık sık görüşmeleri çok olağandır. Burada haber değeri aranmasını da yadırgıyorum."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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