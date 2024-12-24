Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
CHP'den asgari ücret kararı! MYK yarın sabah toplanacak
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama

CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına CHP'den sert bir tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz." dedi.

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 20.30'da toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılırken işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ toplantıya katılmama kararı aldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA TL

Bakan Vedat Işıkhan, toplantının hemen başında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Işıkhan, işveren desteğinin ise 700 liradan 1000 liraya çıktığını açıkladı.

"GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yeni asgari ücrete ilişkin sert sözler sarf etti. Bu rakamı kabul etmeyeceklerini dile getiren Emir, "Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz" dedi.

Emir, şu ifadeleri kullandı: "'Biz bu rakamı asla kabul etmeyeceğiz, milyonlar kabul etmeyecek. Ülkemizdeki ücretlilerin yüzde 60'ı asgari ücrettir. Tüm çalışan kesimleri olumsuz etkileyecek bir rakamdır. Biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz." dedi.

CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
img

Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
img

Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
img

Asgari ücrette destek miktarı da belli oldu
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Gok kupeye ınanıyormu acaba

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Yürü git şurdan be, bir numara iktidarsa iki numara sebep sizsiniz

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Gök kubbenin ne olduğu bilmeyen cahillerin, onu misal göstermesi ne komik. Hadi yıkında görsün herkes..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Sandıkta görüşeceğiz az kaldı.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuammer Top:

aynen dogru

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
TÜRK-İŞ masadan kalktı: Komisyonun son toplantısına katılmadı
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
Galatasaraylıların hayallerini yıkan Osimhen gelişmesi
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor

Son Dakika Haberleri

2025 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu? Antalya deprem mi oldu 24 Aralık Salı? 2025 kıdem tazminatı kaç TL oldu? İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı 2025? Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2025? Uşak okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Uşak Valiliği)? Kütahya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Kütahya Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Denizli Valiliği)? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, yüzde kaç arttı? (%)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.